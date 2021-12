Wanda Nara compartió la primera foto junto a Antonela Roccuzzo: el motivo de su encuentro

Wanda Nara despejó dudas sobre su relación con Antonela Roccuzzo

Este jueves fue un día especial para Wanda Nara. Es que, a pesar de que ya pasaron dos meses del cumpleaños de Isabella -su hija menor junto a Mauro Icardi-, la empresaria decidió volver a celebrarlo porque la vez anterior Valentino, Constantino y Benedicto no pudieron estar presentes por estar en Italia junto a su padre, Maxi López.

En este contexto, contrataron a una lujosa empresa de eventos para que se encargue de los preparativos del festejo, que tuvo lugar en un exquisito salón de fiestas infantiles de París. Allí, no solo estuvieron presentes su familia y círculo más íntimo, sino que también fueron invitadas las parejas de algunos de los futbolistas del PSG, entre las cuales se encontraba Antonela Roccuzzo.

En este último tiempo, mucho se habló de la relación entre ambas mujeres, incluso se llegó a decir que había mucha tensión. Sin embargo, la mujer de Lionel Messi no solo no tuvo problemas en asistir al cumpleaños de la pequeña, sino que además posó en una foto junto a la mediática. “Feliz cumple a la mas chiquita de la familia... tu tan esperada fiesta. Te amamos mucho”, escribió Wanda junto a varias imágenes de la intimidad de la celebración, entre las cuales había una de ella junto a algunas de las mujeres de los jugadores del equipo de fútbol parisino. Y un detalle no menor: la mamá de Thiago, Mateo y Ciro está ubicada justo al lado de la mayor de las Nara.

La foto que compartió Wanda junto a varias de las esposas de los futbolistas del PSG, entre ellas, Antonela Roccuzzo

Además, también compartió en una story la misma postal. “Las mamis”, escribió, y etiquetó a todas las invitadas: Antonela, Pilar Rubio (mujer de Sergio Ramos), Jorgelina Cardoso (de Ángel Di María), Camila Galante (de Leandro Paredes) e Isabel Collado (de Ander Herrera).

La story de Wanda en la que aparecen Antonela Roccuzo y otras de las esposas de los futbolistas del PSG

Wanda Nara también compartió postales familiares del festejo junto a sus cinco hijos y Mauro Icardi

Horas antes de este posteo en su Instagram, la mediática había estado en comunicación directa con su hermana Zaira en el programa Flor de Equipo. Allí, entre otros temas, se había referido a su vínculo con Roccuzzo: “Recontra buena onda, me cayó super bien, es una mina increíble; el ultimo mensaje de WhatsApp es de ella, es la relación de dos madres argentinas viviendo en París, nos mandamos cosas las dos y formamos una linda relación”.

Y completó: “Tenemos buena relación con los otros jugadores y sus esposas. Si bien Mauro tiene propuestas en otros clubes del mundo seguro nos quedemos acá porque tenemos un grupo bien grande, nos juntamos muchos, hacemos cumpleaños d e los nenes y vamos todos. Queremos que los nenes sientan que tienen a sus amiguitos y que se sientan cómodos con esta familia que armamos todos con estas otras familias”.

Por otra parte, en esa misma entrevista habló sobre la entrevista que le brindó La China Suárez a Alejandro Fantino. “Me llegaron pedacitos muy esporádicos, no tengo nada para decir, cada uno dice lo que quiere. Yo fui sincera con todo lo que dije, y dije demasiado, porque podía haber obviado detalles. Tengo muy buena relación con Susana y con la producción del canal”, contestó. Y agregó: “Ella me preguntó todo y le respondí con sinceridad, después cada uno que diga lo que quiera. Yo no puedo decir lo que está bien o lo que está mal, lo que es políticamente correcto, jamás lo podría hacer. Los demás no sé, pero a mí me caracteriza la verdad”. Sin vueltas, también contestó otra picante pregunta de Nancy Pazos, quien quiso saber si la vida sexual del matrimonio había mejorado después de la escandalosa crisis pública que atravesaron: “No, siempre tuvimos buena vida sexual, nunca me mejoró nada”.





