Los mejores y las peores vestidas de los personajes del año de Gente

El diseñador Jorge Rey fue el host de la alfombra roja de la gala Personajes del Año de GENTE en su edición 2021 y el encargado de mostrar los looks de los invitados vía streaming (Fotos: Luciano González)

Otra año que se celebra la gala de los personajes del año de la revista Gente, una especie de distinción al trabajo y al recorrido que conductores, actores, cantantes, modelos, deportistas y celebridades desarrollaron durante los últimos doce meses. Y como suele suceder, los looks que los famosos eligen para esta ocasión, dejan mucho lugar al análisis.

Vestidos largos, cortos, dos piezas, transparencias, tajos, escotes, todo es válido para esta noche donde entran en debate distintos conceptos a la hora de armar un estilismo: ¿caer en lo clásico y elegante o jugarse a algo distinto y original?

El diseñador Jorge Rey fue uno de los grandes protagonistas de la noche porque fue elegido como el host de la alfombra roja para mostrar todos los looks de los invitados vía streaming. En diálogo con Teleshow, analizó diez looks y dejó su punto de vista sobre aciertos y desaciertos. Quiénes fueron, según su mirada, las mejores y peores vestidas.

“El look de Pampita me pareció muy bello. Es un vestido de Fabián Zita que tiene unas tiras doradas como si fuesen de lurex, algunos pespuntes muy lindos que parecen tener un cierto punto de spandex con una separación como si fuese un crop top unido con una tira y una falda de gasa con un culotte muy lindo. En la parte de arriba le cruzaron unas tiras estilo romano”, explica aprobando el estilismo de la modelo y conductora que él mismo vistió hace algunas semanas para la conducción de los Martín Fierro de Cable.

El estilismo de Pampita siempre es un acierto (Fotos: Luciano González)

En el caso de Flor Vigna, el diseñador encuentra algunos puntos flojos: “es un look en amarillo fluo que tiene como si fuese un corpiño con elásticos que se atan en la parte de atrás. A mí, en lo personal, me gustó la tipología y el diseño del vestido pero el color me parece que no es tan acertado, es muy chillón”.

Flor Vigna apostó a un color vibrante

“Juana Viale tiene un look de Gino Bogani en tul bordado con lentejuelas tipo paillettes, muy lindo con joyas Bogani. Me parece muy sexy con unos recortes hexágonos súper sensuales”, explicó el joven que con tan solo 22 años es una promesa en el mundo de la moda convirtiéndose en un referente dentro de la alta costura y cosechando seguidores en su cuenta de Instagram @jorgereyoficial

Juana Viale volvió a apostar a Gino Bogani

El look de Emilia Mernes impactó a todos. Se trata también de un vestido de Fabián Zita. “Tiene como si fuese un corsage con recortes, la parte de arriba muy galáctico, así lo definiría yo. Como una especie de cuerina de color gris y la falda una media campana plisada en el mismo color, con un culotte debajo”, alabó el especialista.

Emilia Mernes debutó en la gala y se llevó un aprobado

Mariana Genesio Peña visitó un vestido de Jorge Rey. “Tiene más de 200 metros de tul, un volado en la parte del escote con mangas tipos sisadas cortitas con cristales puestos a mano. Y en toda la vuelta del ruedo y la cola también tiene cristales en dos tonalidades de magenta y rosa. A mí me encantan los vestidos bien grandes y Mar es una muy linda persona para poder lucir algo así”, dijo sobre tu propio diseño. “Este vestido es un verdadero sueño”, aseguró Mariana a la revista.

Mariana Genesio Peña vistió un diseño muy particular

“Luciana Salazar tenía un vestido en color verde con mucha transparencia, muy sexy con la entrepierna descubierta, con un escote cruzado y drapeado que la verdad me encantó la propuesta del diseño pero me parece que le faltó que le calzara mejor la parte del busto. Es muy difícil hacer esa tipología de vestido pero es linda, queda muy bien. Y el color fue muy acertado”, opina.

Jugadísima la propuesta que eligió Luciana Salazar

Zaira Nara eligió un cut out dress -muy de moda en la actualidad- del diseñador Marcelo Giacobbe. “Me encantó el color magenta chicle, impactante, con unos recortes. Hace un rato estuvimos hablando con ella y me dijo que se lo hizo en el cuerpo y se notaba porque le quedaba perfecto el vestido. Es la tendencia que se está usando ahora. Le hizo unos bordados en las terminaciones de esos círculos que quedaron muy buenas”, analiza Jorge Rey.

Zaira también se animó a algo distinto y dividió las opiniones

Jésica Cirio lució un despampanante vestido de dos piezas color nude firmado por Marian Saud y acompañado por zapatos de Ricky Sarkany. Sobre el diseño, el especialista tiene algunas dudas: “Tenía un conjunto de dos piezas, un crop top corseteado y falda. A mí me gustó pero no me volvió loco ese vestido. Creo que a lo mejor un color rojo le hubiera quedado mejor. El rojo fue un color que, justamente, faltó en la alfombra roja y eso me llamó la atención”.

Jésica Cirio eligió dos piezas y transparencias en color nude

“Sobre el look de Mercedes Moran me pareció interesante la idea de mezclar naranja y plateado pero no me pareció muy acertado. Yo hubiese hecho todo plateado o todo naranja, eso fue lo único que me sucedió. La idea del mono ababuchado me gustó, creo que es muy galáctico, muy vanguardista, pero los colores no me volvieron locos”, sostiene.

Para finalizar, el experto analizó el vestido de Guillermina Valdés: “me pareció muy lindo, es una creación de Verónica de la Canal. Una tipología muy simple, pero se la podría haber jugado un poquito por algo más shock. Creo que se ha vestido para galas de Showmatch con look más arriba que en esta ocasión”.

Guillermina Valdés apostó a un modelo más simple y clásico (Fotos: Luciano González)

