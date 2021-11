Del dato revelador en Wikipedia al misterio de una cerveza: más señales confusas entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi

Se sabe, hay que desconfiar de Wikipedia. Algunos datos se los puede calificar de inofensivos, como los apodos deliberadamente grotescos, asignados con el claro motivo de burla y son fáciles de detectar. Otros casos son más peligrosos, sobre todo cuando los datos se disfrazan de cierta veracidad para construir un relato alternativo. Quién escribe la historia en Wikipedia es algo que solo sabe Wikipedia, pero en el culebrón que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, ningún detalle merece ser librado al azar.

Cerca de la medianoche argentina, el avispero se alborotó por un dato revelador en la biografía de la empresaria en la enciclopedia virtual. Con páginas en ocho idiomas -llamativamente no tiene un perfil en español- Wanda figura como “ex esposa de Mauro Icardi” en las versiones inglesay francesa, aunque no así en la italiana. El dato se ve sobrio y preciso, sin alardes ni epítetos que hagan referencia a terceras en discordia o a icardeadas. Logicamente lo que diga Wikipedia no basta como prueba de divorcio, pero aquel desprevenido que caiga en la enciclopedia, verá que el matrimonio Icardi-Nara ya tiene fecha de caducidad.

"Ex-esposa de Mauro Icardi": así define a Wanda Nara la versión inglesa de Wikipedia. Según el país, cambia el estado civil de la empresaria luego del escándalo

Mientras tanto, la empresaria y el futbolista siguen con sus respectivas vidas. Ella, en Milán, entre paseos de compras, encuentros con amigos y actividades laborales. En la noche italiana, se mostró a bordo de un imponente automóvil Lamborghini. “Rápido como el rayo”, escribió a modo de piropo para el deportivo. Entre los cientos de miles de comentarios se destaca el de Icardi. Dos emojies de fuego. Escueto, pero claro, aunque sin obtener respuesta de la empresaria. O acaso sí, la indiferencia, quizás la peor de todas.

Wanda Nara, rápida y furiosa a bordo de un Lamborghini (Instagram)

Previamente, Wanda había subido una imagen en la playa, manifestando sus ganas de estar cerca del mar. Y durante la tarde, compartió un video de su imponente piscina en la casa de París. Sus constantes movimientos virtuales hacen confundir hasta a sus propios seguidores, que no pueden detectar su verdadera ubicación por más de un día.

La versión inglesa e italina de la biografía de Wanda Nara en Wikipedia asegura que la empresaria está separada de Mauro Icardi

A todo esto, Mauro siguió con su estrategia de reconquista desde que reactivó su cuenta de Instagram. Durante la mañana francesa subió una romántica foto con Wanda, frente a una fogata y con su ya clásica boina gauchesca. Simultáneamente, compartió un enigmático mensaje en sus historias: “Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo”. Estaba claro que no se refería a su carrera deportiva, aunque luego siguió con otras publicaciones relacionadas al París Saint Germain, para dejar a libre interpretación de sus seguidores el misterioso texto.

Durante el día el futbolista integró la nómina del PSG que ganó su partido en Burdeos. Fue al banco de suplentes y entró para disputar los últimos minutos. Pasada la medianoche argentina, cinco horas después del pitazo final, volvió a jugar con las redes sociales, con una misteriosa imagen en Instagram Stories. Con la Ciudad de la Luz como locación, el delantero mostró un porrón de cerveza sostenidos por las manos de una mujer, y escribió: “Qué lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría”.

La historia de Mauro Icardi

El posteo de Mauro guarda cierta similitud con el que subió semanas atrás. “Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió el delantero en sus stories, junto a una postal donde se ve a Wanda abrazándolo sin mostrar el rostro, y el torso de Mauro al descubierto. El reclamo del jugador apuntaba a las últimas publicaciones de la influencer, quien posó en varios videos sin su anillo de casamiento y luego posteó sensuales fotografías desde la ducha.

Tal como advirtieron distintos internautas en ocasiones anteriores, tanto Wanda como Mauro apelan a fotos de archivo para jugar sus fichas en este escándalo que solo ellos saben hasta dónde puede llegar. De momento, Instagram es el escenario en el que se libran las batallas. Sin embargo, algunos protagonistas claves empiezan a mostrar sus cartas. Mientras Icardi se tomaba la cerveza que le había mantenido fresca su mujer, Ana Rosenfeld hacía una de sus primeras referencias públicas a la situación: “Me sorprendió, veía una pareja muy bien formada, donde había mucho cariño, mucho respeto, realmente compinches y compañeros, que se repartían muy bien las tareas, y nunca me imaginé que pudiera imaginarse Icardi cometer una travesura, porque en definitiva es como que ya está ventilada la travesura”, comentó sin filtro la abogada y amiga de la empresaria.

SEGUIR LEYENDO: