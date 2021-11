La hija de Facundo Arana y María Susini debutó como modelo: “Es tan lindo verte”

María Susini y Facundo Arana (Verónica Guerman / Teleshow)

Con un perfil bajo, Facundo Arana y María Susini construyen día a día y a paso firme su historia de amor. El actor y la modelo están juntos desde 2007 y enseguida empezó a crecer la familia. Al año siguiente nació India y en 2009 los mellizos Yaco y León Moro. Juntos son felices y lo cuentan a sus seguidores en las redes sociales, lejos de los escándalos y cerca de esos bellos momentos que guardan para los recuerdos.

En esta oportunidad, los une una hermosa noticia que involucra a su hija India. La adolescente de 13 años dio sus primeros pasos como modelo y María compartió la producción con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, en el que mostró su orgullo de mamá y de profesional, y se deshizo en elogios para su hija

“Es tan lindo verte en las producciones, lo haces tan profesional, lo disfrutas y trabajas en equipo”, escribió la conductora en su perfil de Instagram, acompañado por emojis de corazones, huellas de perro y un arco iris. “Felicitaciones por tan lindo local y por la ropa”, cerró María, orgullosa al ver que su hija, al menos de momento, sigue sus pasos. Cabe recordar que los inicios de María en el medio fueron como modelo, luego pasó por la conducción donde estuvo durante cinco años en la señal deportiva Fox Sports, hasta que optó por alejarse del mundo del espectáculo.

María Susini, Facundo Arana y sus hijos India, Yaco y León Moro (Instagram)

Por su parte, Facundo no publicó nada en sus redes sociales, aunque sí pasó a dejar su cariño en el posteo de su esposa. Lo hizo con un comentario en forma de corazones y una llama de fuego, que resultaron ser mucho más que mil palabras para el protagonista de Pequeñas victorias.

Meses atrás, en una entrevista radial, el actor había revelado un simpático detalle que involucra a India y el motivo de la elección de su nombre. “Cada vez que me veía China Zorrilla me decía: ‘¿Cuándo va a nacer esa india?’ Y lo dijo antes de saber que era una mujer la que venía en camino. Si no fuera que estamos hablando de China, me sorprendería, pero tenía esa magia loca”, recordó.

El posteo de Marini Susini y el comentario de Facundo Arana sobre el debut de su hija India (Instagram)

En la misma charla, el protagonista de Muñeca brava se refirió al futuro de sus tres hijos: “Los criamos para que sea lo que sea que hagan, tienen que hacerlo por la buena senda y con una sonrisa en la cara y nosotros vamos a apoyarlos con todas las ganas. Hoy podemos dar la mejor formación posible para que encaren lo que más les gusta, pero la vida de ellos es de ellos”, argumentó. Por lo que se ve en la felicidad del rostro de la adolescente y en el orgullo y la emoción que transmiten sus padres, todo parece marchar sobre ruedas.

Hace unas semanas, la familia viajó a las Cataratas del Iguazú para disfrutar del imponente paisaje mesopotámico. Allí, el actor no solo reconectó con su recordado papel en Yago, pasión morena. Además, celebró el precumple de sus hijos mellizos que nacieron el 19 de octubre, con una divertida dedicatoria entre los torrentes de agua: “¡Uno de los lugares más imponentes de la Tierra! ¡Feliz precumple Cachorros! ¿Cuántos litros de agua por segundo caen por ahí? Me reí, pero no supe contestar. Se me infló el pecho cuando al pasar escuché un gringo que dijo: “Tanto mejor que las cataratas del Niágara”... no las conozco pero voy a creer”, remató entre risas.

