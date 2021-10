Nazarena Vélez reveló el motivo por el que se separó de Alejandro Pucheta, el papá de Barbie

Nazarena Velez y Ariel Pucheta con su hija Barbie

Cuando Nazarena Vélez tenía 17 años se casó con Alejandro Pucheta. Fruto de esa relación nació su hija, Barbie. La pareja se divorció y mantuvieron un buen vínculo durante todos estos años. Luego, la actriz volvió a apostar al amor con el cantante de cumbia Daniel Agostini y tuvieron a Gonzalo. Al separarse, ella se casó por segunda vez con Fabián Rodríguez, el hombre con quien tuvo a su hijo menor, Thiago. Ahora, está en pareja con el actor Santiago Caamaño.

Nunca se supo el motivo por el que la actriz se separó de su primer marido. Recientemente, sus seguidores de la red social le preguntaron si se había tratado de un caso de infidelidad o por falta de amor. Para terminar con las dudas, la mediática respondió: “La realidad es que ninguna de las dos cosas. Yo simplemente no tuve ganas de remarla... éramos muy chicos”.

Fiel a su estilo y en tono de broma, la productora teatral admitió: “Imagínense que si soy así de impulsiva a los 47 años, lo que era a los 19, fue más que nada por eso”. Tras la ruptura, Nazarena y Alejandro mantuvieron el vínculo por la crianza de Barbie. Incluso él la acompañó y la contuvo cuando falleció Fabián Rodríguez.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez (Ramiro Souto)

Alejandro Pucheta en el civil de su hija (Ramiro Souto)

Recientemente, estuvieron unidos en los preparativos de la boda de su hija que con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez. Los novios decidieron recibir la libreta roja en un salón de San Telmo, acompañados por sus amigos y familiares, en lugar de hacerlo en una sede del Registro Civil. Más tarde celebraron su unión con una fiesta para cien personas en una estancia en Ingeniero Maschwitz, acorde a los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez (Ramiro Souto)

En la previa al casamiento, Nazarena se había mostrado nerviosa por el acontecimiento: “Estoy muy sensible, demasiado, venía muy bien y la contenía a Barbie con su ansiedad pero hace dos días que... se casa mi bebé. Sentimientos encontrados, la tuve a los 19 además de ser mi única hija mujer es mi mejor amiga, la amo, a mis tres hijos pero con ella hay algo especial”.

Minutos después de dar el sí, la actriz subió una serie de videos a sus historias de Instagram para compartir sus emociones con sus casi dos millones de seguidores. “Acá estoy. Acaba de terminar la ceremonia hace un ratito. No pude grabar nada, sepan disculparme pero he llorado como una marrana. No tienen idea de lo que he llorado, tengo la cabeza que me va a tres mil y el corazón también. Fue hermoso”, señaló la productora, todavía conmovida por el casamiento de su hija.

“Lucas siempre gustó de Barbie, apenas la vio”, dijo alguna vez Vélez sobre los comienzos de su relación que en un principio generó polémica ya que los padres de ambos habían sido pareja. En aquel momento recibieron varias críticas en las redes sociales y algunos recordaron la relación entre los personajes de Nancy Dupáa y Gatón Pauls en la tira adolescente Montaña Rusa: Mariana y Alejandro estaban enamorados y la mamá de ella y el papá de él estaban casados en segundas nupcias. Pero, como en la novela, en la vida real triunfó el amor y ellos lograron vencer los prejuicios.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño (Ramiro Souto)

