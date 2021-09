De dos propuestas de matrimonio fallidas, a la consagración de un amor que superó los prejuicios: la boda de Barbie Vélez

Los jóvenes ya pasaron por el Civil. Hoy será el turno de la ceremonia religiosa (Foto: Ramiro Souto/Teleshow)

Y una vez más, triunfó el amor. La suya puede ser catalogada como “la historia que venció todos los prejuicios”. Que son hermanos; que viven bajo el mismo techo; que sus padres son pareja; que tienen un hermano en común; que son parte de la misma familia y un sinfín de comentarios desafortunados que desde que blanquearon la relación, hace más de cuatro años, jamás cesaron -y seguramente, nunca cesarán-. Basta con ver cualquier foto que suba a sus redes Barbie Vélez junto a su novio, Lucas Rodríguez, para comprobar en los comentarios cada una de estas afirmaciones.

Pero hoy es un día de alegría para la pareja de jóvenes, que no comparten lazos de sangre pero sí los une el amor. En este sábado de primavera festejarán el haberse elegido y las ganas de fundar los cimientos de su propia familia. Si bien técnicamente ya son marido y mujer porque pasaron por el registro civil el martes, llegará esta noche el turno de la ceremonia religiosa y la fiesta exclusiva para 100 personas que les organizó Claudia Villafañe con su empresa de eventos en una estancia en Ingeniero Maschwitz, en zona norte.

“Lucas siempre gustó de Barbie, apenas la vio”, dijo alguna vez Nazarena Vélez sobre los comienzos de su relación avivando aún más el fuego. Es que los chicos comparten historia y familia. Sus padres, la actriz mediática y Fabián Rodríguez -fallecido en 2014- fueron pareja y juntos tuvieron a Thiago, que acaba de cumplir 11 años y efectivamente es el hermano menor de ambos, tanto de Barbie como de Lucas.

La revista Caras cubrió en exclusiva el casamiento de Nazarena y Fabián, aquí una postal familiar

Pero si bien Nazarena y Fabián fueron una familia durante muchos años, los hijos de él convivían con su madre, mientras que Bárbara, Gonzalo -el hijo que Vélez tuvo con Daniel Agostini- y Thiago vivían bajo el mismo techo que la pareja. Tampoco, aseguran, compartían demasiados momentos juntos, ni vacaciones ni largas estadías y se juntaban solo para los eventos puntuales del más chiquito de la familia: cumpleaños, actos escolares y festejos concretos como alguna Navidad. “No fuimos de esas familias ensambladas. Las dos familias estaban muy divididas, nunca lo sentí de mi familia ni a él ni a su hermana. Obviamente lo conocía pero no teníamos otra relación más que saludarlo en los cumpleaños de Thiago, y tampoco nos hablábamos tanto. Fue como conocer a alguien nuevo””, explicó la actriz en una entrevista.

En el casamiento de sus padres, en 2012: ¿había amor?

Fue Camila, la hermana de Lucas, quien propició el romance. Las chicas comenzaron a hacerse más cercanas tras la muerte de Fabián y compartían salidas y actividades. “Digamos que lo conocí hace poco más de cuatro años cuando me hice amiga de su hermana. Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir. No lo contamos desde el inicio porque queríamos ver a donde llegaba. Fuimos precavidos hasta que nos dimos cuenta de que funcionaba; nos queríamos y lo contamos”, confesó sobre el motivo por el que no hacía pública su relación pese a que los rumores crecían.

Otro temor que tenían los novios es que su hermano menor se lo tomara mal: “Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”.

Barbie y Lucas comparten un hermano, Thiago, que acaba de cumplir 11 años

De todas formas, el pequeño Thiago se tomó “muy natural” la noticia: “Los grandes a veces tomamos ciertas idea y pensamos cosas… Los nenes se lo toman natural. ‘Qué felicidad que estén juntos’, me dijo. Y estamos mucho más con él, tenemos una relación muy linda con Thiago y él lo agradece mucho”.

Las críticas en las redes, como era de suponer, cayeron con toda la furia. “¿Novios y hermanos? Quizás no se entendió, pero no estoy saliendo con Thiago o Gonzalo. Mi novio se llama Lucas, no comparto vínculo de sangre, no conviví ni absolutamente nada por el estilo, gracias por la preocupación!”, publicó la actriz indignada en Twitter.

Así se defendía Barbie de los ataques en las redes cuando blanqueó el romance

El amor después del amor

Si bien Barbie siempre evitó ser tan mediática como su madre y que su vida se convierta en un reality en el que se muestren aciertos y fracasos, seguir sus pasos en la actuación la puso en el ojo de la prensa siempre.

“Me caso en 2015. Siento que Fabián me mandó este amor desde el cielo”, contó en una tapa de revista a los 20 años en referencia a su noviazgo con el actor y cantante chileno, Augusto Schuster. Fue la primera propuesta de casamiento que recibió Barbie en su vida, poco tiempo después de la muerte del ex marido de su mamá. En él encontró refugio ante la dolorosa pérdida que afectó a toda su familia y justamente, fue ese el motivo por el que abandonó su convivencia con el actor en Chile y volvió a la casa materna: “Este año fue muy movilizador. Y para mí es importante bancar a mi familia y ser, de alguna forma, una segunda madre para mi hermano Thiago. Llevarlo al médico, al psicólogo, todo eso. Estoy haciendo lo que debo hacer”.

En la tapa de la Revista Gente anunciaba su boda con el actor chileno, Augusto Schuster

Tiempo después, llegaría su relación con Fede Bal y sus horas más oscuras. Por ese entonces ella tenía 21 años y el actor 25 pero la edad no los frenó jamás. Así llegaría la segunda propuesta de matrimonio a su vida: en un restaurante de Cancún, mientras cenaban sushi, el actor le ofreció un anillo y la invitó a vivir juntos. A la vuelta de esas vacaciones se mudaron pero esa boda jamás se concretó: todo terminó con denuncias cruzadas por violencia de género. Fue el momento de mayor exposición para ella, ya que compartían la pista del Bailando 2016 y cada noche tenía que cruzarse con su ex que bailaba con Laurita Fernández, quien era señalada como la tercera en discordia, una relación que efectivamente se materializó tiempo después.

“Estoy bien, trabajando mucho, tratando de curarme yo, sigo con mi vida”, repetía en ese momento.

Con Fede Bal estuvieron a punto de casarse y terminaron con denuncias cruzadas y una restricción perimetral

Antes de salir con el hijo de Carmen Barbieri, ya había tenido otro novio famoso: el actor Gastón Sofritti, con quien mantuvo un romance el verano de 2013 en Carlos Paz, cuando ambos trabajaban en la obra teatral Los Grimaldi. Ante la ruptura, el actor dijo: “No nos hicimos nada, cada uno por su lado. Estábamos mucho tiempos juntos allá, en Carlos Paz en la temporada y cuando volvimos estábamos muy separados acá”.

Pudo secar sus lágrimas por la ruptura con Bal sobre los hombros de Lucas, con quien comenzaron a acercarse cada vez más. Si bien primero fueron amigos, finalmente Barbie encontró el amor más cerca de lo que pensaba. En 2018, la actriz decidió dar a conocer su nueva relación, después de mucho meditarlo y convivir en silencio especulando con la catarata de críticas que iba a recibir.

El perfil bajo de Lucas hace que mucho no se sepa de él. Solo que trabaja en sistemas y que todos lo señalan como una persona muy cálida, tierna y cariñosa con ella. Y la verdad, ese amor se ve reflejado en su forma de mirarla. Su pico máximo de exposición fue cuando le propuso casamiento a su novia en Punta Cana, en diciembre del año pasado, en un viaje familiar que organizó Alejandro Pucheta, el primer marido de Nazarena y el padre de la actriz.

La tercera propuesta de casamiento, esta vez en las playas de Punta Cana y en un viaje familiar

En aquel momento, la actriz publicó un video en el que se pueden apreciar los instantes posteriores a la propuesta de casamiento. Fue de noche, a la luz de la luna en la playa y se puede ver un corazón en el suelo, formado por rosas, y los enamorados abrazados por este gran paso que van a dar en sus vidas. ¡Sí, la tercera propuesta de casamiento! Y desde ahí a este presente.

“Él me lo propuso y la verdad es que me sorprendió porque no era algo que veníamos hablando. Él es el amor de mi vida”. Hoy sellarán ese amor ante Dios, un puñado de familiares y amigos y todo será felicidad porque la tercera, finalmente, fue la vencida.

