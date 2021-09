¡Vivan los novios! Las fotos del casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez (Crédito fotos: Ramiro Souto)

Barbie Vélez se casó por Civil con Lucas Rodríguez y el sábado el flamante matrimonio dará una fiesta con cien personas para celebrar su amor, acorde a los protocolos vigentes por la pandemia. La actriz y su pareja decidieron firmar la libreta en un salón de San Telmo acompañados por sus amigos y familiares y no en una sede del Registro Civil.

La novia llegó al salón alrededor de las once de la mañana acompañada por su mamá, Nazarena Vélez. Al lugar llegó más tarde Claudia Villafañe, la wedding planner elegida por los novios. Aunque los invitados, muy pocos famosos, llegaron temprano, la pareja firmó los papeles recién al rededor de las tres de la tarde.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en San Telmo

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez mostraron sus anillos

“Con muchos nervios, llegó el día, estoy súper feliz y creo que Lucas es la persona indicada para acompañar a mi hija”, dijo Alejandro Pucheta, papá de Barbie, al ingresar al casamiento en diálogo con Intrusos y agregó: “No sé si me lo imaginaba porque no sabía si ella era pro casamiento, pero llegó el día, el sábado es al fiesta y a seguir disfrutando, hoy es el comienzo”.

Los novios bajaron a la puerta del salón en San Telmo para mostrar sus looks

Barbie Vélez lució un vestido corto blanco con cuello irregular

Nazarena en un audio se había mostrado nerviosa por el acontecimiento: “Estoy muy sensible, demasiado, venía muy bien y la contenía a Barbie con su ansiedad pero hace dos días que... se casa mi bebé. Sentimientos encontrados, la tuve a los 19 además de ser mi única hija mujer es mi mejor amiga, la amo, a mis tres hijos pero con ella hay algo especial”.

La familia de Barbie: el Chyno Agostini y su novia, Thiago y Santiago Caamaño (novio de Nazarena)

Alejandro Pucheta, papá de Barbie y su familia

Ya como marido y mujer, la pareja dará una fiesta para cien personas, solo José María Muscari estaría entre los famosos, en un salón de Ingeniero Maschwitz. Ese día será Thiago, el hermano menor de los novios, el encargado de llevar los anillos y lucirá un smoking. En un vivo que realizó en las redes sociales, Barbie contó que convenció a su mamá que se pusiera un vestido verde, ya que ella quería ir de negro.

Barbie por su parte tendrá dos vestidos que mandó traer de España, el primero más elegante para la ceremonia y el segundo más cómodo para usar una vez que la fiesta y el baile comiencen. “El tema del vestido es lo que más me preguntan, voy a usar dos, uno para entrada y recepción y el segundo para este más avanzada la noche o el día. Serán blancos. Estoy viendo vestidos desde diciembre y tengo capturas de pantalla y uno de los primeros que vi es el que va a ser”, había contado ella hace un tiempo.

Cabe recordar que la pareja se comprometió en diciembre pasado cuando estaba de vacaciones en Punta Cana. Lucas le propuso ser su esposa con una romántica propuesta: de noche, a la luz de la luna en la playa y con un corazón en el suelo, formado por rosas. Más tarde, en Instagram, la ex participante de Corte y confección explicó por qué se casaría este año, en pandemia, en lugar de esperar: “Mucha gente me die porque no lo dejas para adelante... Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy. Seguramente esta sea la nueva normalidad y qué mas lindo que festejar un cumpleaños, un aniversario, un casamiento con tu gente, con los protocolos, claro”.

