En medio de la separación de Wanda Nara, Maxi López y su novia afianzan su relación: se casan y ¿serán padres?

Maxi López y Daniela Christiansson

En mayo Daniela Christiansson cumplió años y su novio, Maxi López, ex pareja de Wanda Nara, le hizo un regalo muy especial: le obsequió un anillo y le propuso casamiento. Cinco meses después y mientras la ex de él, Wanda Nara, define su futuro sentimental con Mauro Icardi, los novios preparan su boca y la modelo sueca despertó rumores de embarazo.

Aprovechando su estadía en París, donde la pareja alquila un departamento y por esos días se está haciendo cargo de los hijos de él con la empresaria, Valentino, Constantino y Benedicto, Daniela comenzó a buscar vestidos de novia y compartió posteos en Instagram.

Así, en sus historias de Instagram compartió la imagen de una tela de encaje y etiquetó a una diseñadora de ropa, dejando entrever que se trata del género con el que hará su vestido. Pero además, sumó a su publicación una encuesta a partir dela cual despertó dudas, ¿será mamá?

El posteo de Daniela, la novia de Maxi López

“Team?” (¿Equipo?) escribió en su encuesta junto con los emojis de una novia y de una mujer embarazada. El 59 por ciento de sus seguidores votaron al ícono de la mujer con vestido blanco y menos de la mitad apostó a que se trataría de un bebé en camino.

En los últimos meses la relación entre Maxi y Wanda, quienes siempre se acusaron mutuamente -él decía que ella no lo dejaba ver a los nenes y ella que él no pagaba la cuota- mejoro notablemente. Incluso, tras enterarse que ella estaba en crisis con el futbolista del PSG, él se puso a disposición y se ofreció a cuidar no solo a los hijos que tienen en común, sino también a las hijas de ella con Icardi, Francesca e Isabella.

El lunes, luego de que el rosarino viajara a Milán a buscar a la mayor de las Nara, fue López quien retiró a los cinco chicos del colegio y los cuidó hasta que la pareja regresó a París y se hizo cargo de las nenas. Valentino, Constantino y Benedicto continúan a cargo de Maxi y de Daniela y durante las últimas horas él compartió imágenes en sus redes de las comidas familiares y de los juegos con los chicos.

Mientras tanto, aún se desconoce el estado sentimental de Mauro y Wanda. Aunque ella en diálogo con Yanina Latorre aseguró que están en la misma casa pero separados, él publicó una foto de ellos juntos y un texto que refiere a una reconciliación. “Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de quienes heriste”, escribió.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Estoy viviendo un infierno”, le dijo la empresaria a Yanina Latorre al teléfono, entre lágrimas. La panelista de Los ángeles de la mañana, contó: “Está desesperada por lo que dicen: que ella le pidió que él suba los posteos. Ella no quiere que le hable. “Él subió las fotos, le pidió perdón de rodillas, pero ella todavía no lo perdonó. Ella está empecinada en que están separados. No le importa que estén en la misma casa”.

En las últimas horas, Eugenia Suárez rompió el silencio a través de sus redes. “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, adelantó. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”, siguió.

“No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después saben bien esconder”, dijo en otro pasaje de su extenso texto.

