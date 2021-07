Sofía Pachano explotó contra la violencia digital y expuso a los seguidores que la agredieron: “Hasta acá mis cielos”

Sofía Pachano explotó contra los haters (@sofipachano)

Días atrás, en una entrevista con Teleshow, Sofía Pachano reflexionó sobre las exigencias estéticas y las miradas críticas vinculadas a los cuerpos. La conductora de Cocineros Argentinos afirmó que en Argentina, ese problema está en un nivel mayor respecto al resto del mundo: “Argentina tiene algo muy feo con la estética. Si no entrás en ese 3% de hegemonía, empezás con los traumas desde muy pequeño”, expresó la actriz

En este sentido, Sofía manifestó que logró salir de este lugar con “muchísima terapia y aceptación de un montón de cosas. Sé que valen otras cosas mucho más fuertes que lo estético”, afirmó. Además, valoró no haber tenido temas de salud ni alimenticios en la adolescencia vinculados a lo estético y que eso le sirvió como enseñanza. “Cuando me hacen alguna crítica en las redes sociales, lo comparto para que entendamos que no hay que opinar sobre el cuerpo del otro. Las redes nos dieron cosas muy buenas pero esa parte... Vos no sabés cómo está el otro para recibir esa crítica”, afirmó.

En los últimos días, la ex participante de Masterchef Celebrity tuvo la posibilidad de poner en práctica estas palabras. Lo hizo ante una serie de comentarios despectivos hacia su figura, su persona y su desempeño profesional, con el objetivo de exponer la violencia que muchas veces se naturaliza en las redes sociales. “Hace tiempo que vengo visibilizando estos mensajes agresivos que recibo, no porque quiera que mis otrxs seguidores me digan cosas lindas eh, sino porque me parece importante usar las redes para algo positivo y visibilizar esto. Yo le digo HASTA ACÁ MIS CIELOS (sic) a esta violencia digital”, escribió la hija de Aníbal, en un extenso posteo en su cuenta de Instagram.

Junto a una foto en la que se la veía con gesto despreocupado, la conductora continuó con su descargo: “Del otro lado de las redes hay personas, que a veces pueden estar pasando por un mal momento o también puede importarles poco lo que les digas (como a mí) pero no me parece bien naturalizar esa violencia”, afirmó en la red que tiene más de 700 mil seguidores.

Además, la actriz se refirió a su condición de figura pública: “También recibí un mensaje diciendo ‘no me parece mal lo que te dice porque te estás exponiendo y si te exponés, jodete’. Me parece un argumento viejo para justificar la violencia y la opinión sobre el cuerpo, vestimenta, trabajo del otrx”, argumentó.

Posteriormente, personalizó en dos seguidores que criticaban su supuesta falta de carisma. Uno de ellos fue más lejos y le pidió que deje su lugar en Cocineros argentinos: “Tenés el mismo carisma que un caracol. Ojalá lo leas para saber nomás que sos una persona mediocre”, escribió, además de referirse en repudiables términos a su padre, Aníbal. “Les deseo que tengan una vida linda y amorosa, que alguien los quiera, y que esos celos, envidia, ansiedad que generan la vida de los demás que ven por acá la puedan transformar en motor para lograr algo bueno para ustedes”, respondió la cocinera.

Por último, en sus historias compartió una respuesta a un seguidor que junto a su esposa, le criticaban su vestuario en el programa: “Esa ropa te hace una señora de 60″. Con calma, Sofía le respondió y lo expuso en su cuenta: “Vos y tu mujer deben estar muy aburridos como para opinar de los demás y encima mandarme un mensaje. Que tengas una semana libre de prejuicios”, escribió junto a un corazón y cerró con una cuota de humor: “Por cierto amo a las señoras de 60″.

