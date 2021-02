Sofía Pachano será la conductora de Cocineros Argentinos: “Me llegó la propuesta y no lo dudé”

Sofía Pachano es la nueva incorporación de Cocineros Argentinos (Foto: Instagram @sofipachano)

“Estoy muy contenta de sumarme a este programa que tiene doce años, pero que para mi es toda una novedad”, le contó Sofía Pachano a Teleshow. Se refiere a su próxima incorporación a Cocineros Argentinos: la actriz debutará en la conducción del ciclo-que se emite de lunes a viernes a las 13.30, por la Televisión Pública- el próximo lunes 22 de febrero: “Me llegó la propuesta y no lo dudé. Es un programa que siempre tuve de referencia, porque cuando googleas una receta, siempre te aparecen las de Cocineros Argentinos como primera opción”, afirmó.

La cocina en la televisión no le resulta ajena a la hija de Aníbal Pachano: luego de participar en la primera edición de MasterChef Celebrity (Telefé), esta propuesta le viene como anillo al dedo: “Es una experiencia que me dejó mucho aprendizaje. Yo tenía en segundo lugar el tema de la cocina y el programa volvió a ponerlo a flor de piel en mi vida. El ofrecimiento de Cocineros Argentinos me llegó cuando todavía estaba en MasterChef y supe que era una señal. Definitivamente, deben haber visto por la tele que tengo un gran amor por la cocina y mucho respeto por la profesión”.

Acerca de su trabajo como conductora, Sofía dijo: “Ser conductora es toda una novedad, es un área nueva. Sobre todo en vivo y de manera diaria: es un desafío muy grande y estoy muy ansiosa. Espero cumplir con las expectativas del canal, de mis compañeros y que nos divirtamos”.

La faceta más conocida de Sofía Pachano es la de actriz, profesión que ante el contexto de la pandemia se volvió cuesta arriba. “Claro que extraño la actuación. Venimos de un año complejo”, dijo. “Tenemos como forma de vida el teatro. Diría que lo necesito. Pero de a poco se van abriendo los teatros y más compañeros van teniendo trabajo. Eso me pone contenta. De todas maneras, soy versátil. Me gusta aceptar diferentes roles”, agregó Sofía.

Respecto al panorama incierto de los actores argentinos, dijo: “La pandemia intensificó la falta de trabajo en los actores, algo que ya pasaba. Me preocupa por mí, por mis compañeros. Somos un colectivo grande de actores, de todos los niveles. Por estar en la tele, en el imaginario se cree que siempre tenemos para pagar las cuentas. Pero no es así. Nosotros estamos un tiempo en la tele, pero después podés estar sin trabajo. Hay que tener una capacidad de ahorro bastante grande para poder bancarte si pasa lo que pasó el año pasado o si te quedás sin trabajo. Seguro que hay actores con mucho dinero, pero otros muchos que no”.

También analizó la situación global desde un lado más personal: “A mí, mi mamá me enseñó que el trabajo va a venir, que me focalice en eso. Pienso desde ese lado. Y también me enseñó a ahorrar. Mi papá es diferente: si no trabaja, se pone mal. Ha pasado perdidas grandes económicas. Por ejemplo, perdió dos casas. Y yo lo viví, porque ya estaba en este mundo”.

Sobre la salud de Aníbal Pachano, quien en enero se contagió de coronavirus, Sofía dijo que su padre está “muy bien. Como con cualquier paciente de riesgo, cuando nos enteramos de que tenía covid, nos preocupamos. Pero es Highlander. Así le decimos en la familia porque las pasa todas. Ahora esta trabajando y volvió a la tele con Corte y Confección (El Trece). Así que estoy acompañándolo”.

Sofía Pachano se suma al equipo conformado por Juan Braceli, Juanito Ferrara y Lucho García. El clásico de la gastronomía televisiva seguirá recorriendo el país a través de sus recetas tradicionales, recomendaciones para ahorrar y consejos para tener una alimentación saludable. Además, Cocineros Argentinos contará como siempre con la participación del nutricionista Diego Sívori y también con las visitas de Gladys Olazar y Madame Papin.

