Sofía Pachano fue eliminada de Masterchef Celebrity y recibió un particular elogio de Germán Martitegui: “Me veía reflejado y traté de ser lo más duro posible”

Luego de la eliminación de Vicky Xipolitakis, en las seminales de Masterchef Celebrity quedaron cuatro participantes en busca de la gran final y en la gala del martes, Analía Franchín, El Polaco, Claudia Villafañe y Sofía Pachano lucharon por seguir en el certamen. Su habitual autoexigencia y la elección audaz de su plato dejaron fuera de carrera a Sofía, una de las grandes candidatas a alzarse con el trofeo.

La penúltima gala semifinal contó con una invitada muy querida que aportó la dificultad sobre la que se organizó la prueba. Natalia Oreiro visitó los estudios del reality y trajo con ella su heladera, ya que los participantes debían cocinar en base a los productos que suele tener la actriz en su casa. “Soy ovolactovegetariana”, se presentó la uruguaya, y eso de antemano suponía una dificultad, que se confirmó una vez que se prendieron las hornallas.

Los participantes tenían libertad absoluta para preparar los platos, con el único límite de los ingredientes seleccionados por Oreiro. Con ese panorama, El Polaco y Claudia Villafañe optaron por elaboraciones saladas, mientras que Sofía Pachano y Analía Franchín fueron a lo dulce. Ningún participante estuvo a la altura de una semifinal de Masterchef Celebrity, y Donato De Santis, uno de los jurados, se encargó de dejarlo en claro:

Sofía Pachano se despide de Masterchef Celebrity

“Analia, escuchaste nuestro comentario, hiciste un plato desganado; Sofía, excelente intento, desastre de entrega; Polaco, plato colorido, con buen sabor, no está a la altura; Claudia, muy buena idea realizada por mitades, seca y falta de salsas”, repasó brevemente el italiano. “Los cuatro, una entrega muy pobre para lo que esperamos de ustedes a esta altura”.

Con este panorama desalentador, los jurados deliberaron y coincidieron en que las principales dificultades estaban en la mesa de dulces. A la hora de hacer el anuncio, el que tomó la palabra fue nuevamente De Santis, que esta vez lo hizo breve: “Quien deja la cocina de Masterchef Celebrity es... Sofi”.

La sorpresa se apoderó de todos en el estudio, empezando por el conductor, Santiago del Moro, que felicitó a los finalistas y le dedicó unas palabras a la hija de Aníbal: “Le diste un brillo a este programa como pocas participantes. Por tus ganas, tu vuelo, tu conocimiento, tu pasión y respeto a la cocina. Sos todo, Sofi. Te felicito”, cerró el conductor. “Me da mucha bronca no haber hecho algo seguro, pero nada, las cosas pasan algo”, se lamentó la participante.

El plato que dejó afuera a Sofia Pachano de Masterchef Celebrity

Como había ocurrido en la eliminación de Xipolitakis, Germán Martitegui fue el jurado con las palabras más sentidas. “Fue una alegría conocerte, debe haber sido muy difícil para alguien tan sensible como vos exponer tus debilidades e inseguridades frente millones de personas”, comentó el exigente chef, mientras Pachano lo escuchaba atentamente y con los ojos llenos de lágrimas.

“Te quiero decir por qué me ponía tan pesado con vos”, confesó el jurado. “Reconozco algunos defectos que yo tenía cuando empecé a cocinar. Querer que todo salga tan perfecto, y tener una cosa de refuerzo por si no te sale conspira en contra tuyo”, analizó. “Como me veía reflejado, traté de ser lo más duro posible en esas situaciones, pero un día te va a empezar a salir, va va a dejar de pasarte lo que te pasa, porque el camino que seguís es el que hay que seguir”, concluyó Martitegui ante la emoción de Sofía.

Por su parte, el jurado Damián Betular también se conmovió durante la despedida. “Siempre decimos que la cocina es un acto de amor, a lo largo de la competencia pudiste mostrar ese sentimiento. En mi memoria me va a quedar el homenaje que le hiciste a tu papá, y esa es la pureza de este acto que es cocinar”, señaló el pastelero, antes de regalarle un elogio: “Excelente cocinera, siempre innovaste y fuiste por eso. Aunque hoy te cueste irte, dejaste la vara muy alta”.

A De Santis le tocó la tarea de descontracturar: “La pasamos bien. Nos divertimos, cocinamos, bailamos, muy ricos platos, algunos en el olimpo de los mejores que hemos probado acá. Te despedimos con mucha alegría, gracias por todo sos una genia”. Todavía conmovida, Pachano agradeció al conductor, a los jurados y especialmente a los participantes. “Me encanta que esté pasando esto con un programa de cocina que es un amor”

EL homenaje de Sofía Pachano a su papá, Anibal durante Masterchef Celebrity

El plato que condenó a la actriz fue un flan de dulce de leche con crema chantilly. Durante la elaboración tuvo problemas con el caramelo, y al momento de desmoldarlo no logró la altura deseada. Como no se había tenido confianza, preparó una mousse de palta con chocolate y frutos rojos como plan b, un error que había cometido otras veces.

Pachano pasó el momento de la degustación angustiada y con lágrimas en los ojos. Así fue narrando el paso a paso de sus platos y escuchó la devolución del jurado. “Fue una mala elección de lo que podías hacer, era un día vegetariano, era tu momento”, lamentó Martitegui. “Estoy muy sensible por el final. No quería hacer algo vegetariano, preferí jugarmela un poquito más, pero a veces pasan estas cosas”, señaló Sofía, que no se tenía fe para llegar a la final. Un rato más tarde, sus temores se hacían realidad.





