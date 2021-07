Las mejores fotos del casamiento de Luis Novaresio y Braulio Bauab

La felicidad de Luis Novaresio y Braulio Bauab (Ramiro Souto)

Luis Novaresio y Braulio Bauab se comprometieron en julio de 2020, en plena pandemia. Y un año más tarde, cumplieron con el sueño de casarse en el Registro Civil de la Calle Uruguay. En la ceremonia estuvieron presentes sus seres queridos, incluso la pequeña Vera, la hija que tiene el empresario inmobiliario con Virginia, una amiga que hizo un tratamiento de fertilización asistida, en la modalidad de coparentalidad.

En este día inolvidable en el que formalizaron su unión, el conductor de América y su pareja optaron por un look súper elegante, con trajes azules. Además, estaban muy abrigados por las bajas temperaturas. Luego de intercambiar los anillos y dar el sí, el periodista aseguró muy emocionado: “No paré de llorar, literal...”. Además mostró la libreta roja frente a las cámaras y dijo: “Ahora somos más que un pariente, y Braulio es mucho más que lo que conocí hasta ahora y me hace muy feliz”.

El conductor y el empresario inmobiliario lucieron muy elegantes con trajes azules

Por su parte, Bauab también expresó todo su cariño por su flamante marido: “Estoy feliz y enamorado de este señor con el que elijo compartir mi vida y futuro con él, una casa de campo para hacernos viejitos”. Luego, agregó: “Es sencillo, es un amor con Vera, eso me enamoró. Ahí le dije que lo amo, que me hace feliz y que quiero vivir mi futuro y envejecer con él, con una frase nuestra que es ‘tanto o más’”. Respecto a la posibilidad de agrandar la familia, advirtieron: “Lo que venga vendrá”.

Novaresio muestra la libreta roja y Bauab sostiene a su hija, Vera

En la ceremonia íntima estuvo la pequeña Vera y su mamá Virginia

Por la pandemia y las restricciones, la pareja no podrá realizar grandes festejos. Sin embargo a partir de las 16.00 harán una ceremonia a través de Zoom con algunos familiares de Bauab que viven en Israel y con amigos. Para el año que viene tienen previsto llevar a cabo una fiesta en marzo. ¿Cómo será? “Todos desnudos, una pool party”, bromeó Novaresio, y de inmediato se interrumpió: “No sabemos. Ojalá la podamos hacer cuando se pueda”.

A la salida del Registro Civil, les tiraron arroz a los recién casados

Horas antes de su casamiento, Luis publicó en Infobae una emotiva columna titulada: “Yo me quiero casar (y resulta que puedo)”, en la que hablaba de su deseo de unirse a su pareja. El periodista señaló: “Hace once años la Argentina entró por la puerta grande de la igualdad de derechos consagrando el matrimonio igualitario. Full, full. Sin distinguir entre esposos y esposas, esposas y esposas y esposos y esposos. Todos con las mismas atribuciones y deberes”.

Y aunque de joven no quería casarse, con el tiempo cambió de parecer y explicó los motivos: “Me quiero casar, primero y esencial, porque puedo decir que vivo el amor de mi vida. Y aquí, no hay mucho más para escribir o pensar. Basta mirar la integridad de mi futuro esposo. Sólo mirarlo a los ojos. Estar enamorado es una aluvión imparable de ganas de compartir con un par el artesanal ejercicio de la vida diaria, de ese claroscuro que es la vida diaria. Y eso merece celebración. Pueden acusarnos a los casamenteros de obvios, pero no he encontrado ceremonia de celebración más emocionante que aquella de dos almas libres diciendo ‘sí que quiero ser más que tu pariente’. Ni tu amigo, ni tu hijo, ni tu padre ni tu primo. Quiero ser más que eso. Distinto, nuevo, único e irrepetible que es lo que es el amor único e irrepetible como lo es el mío por B”.

Una gran cantidad de medios cubrió el casamiento Luis Novaresio Braulio Bauab

“Me quiero casar porque es una fiesta. Y en ella, virtual por el coronavirus, real cuando se pueda, quiero verle las caras a los que quiero para contagiar ese amor o agradecerles el de ellos, o fundirlos en el mío. Porque, como dice Pasolini, eso contagia. ‘Que al amor de ustedes pueda agregarse la conciencia del amor de ustedes’, me hace acordar mi amigo Gerardo Pepino desde Italia recitándome esa frase del enorme Pasolini en el idioma de mis padres. La conciencia del amor de los esposos”, escribió el conductor.

“Me quiero casar porque puedo. Ahora sí. Por la lucha de muchos, muchas y, cómo no, muchxs, que no cacarearon como yo por años gritos vacíos de rebeldía sino que pusieron el cuerpo, su decisión y su inteligencia para que hace 11 años fuera ley mi deseo y el de miles. Que atropellaron a los que querían conservar para ellos la libre celebración del amor invocando hasta robos de bebés por parte de parejas homosexuales si salía la ley. Los mismos que luego, qué casualidad, no trepidaron en robarse un turno de vacuna antes de tiempo. Me quiero casar por la lucha de los colectivos LGTBIQ+ que fueron y son un ejemplo. Por eso me quiero casar. Nada menos”, finalizó.

La pareja tiene previsto realizar una fiesta en marzo próximo

La historia de amor:

En septiembre de 2019, el periodista hizo referencia por primera vez a su novio cuando recibió un Martín Fierro en la categoría labor conducción masculina de cable. “Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo”, declaró.

Luego, blanqueó su relación amorosa en Instagram al compartir una tierna foto con Braulio: “Muchas gracias por los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé que compartirla la hace más plena”.

En noviembre de 2019, ambos fueron a la ceremonia de los Martín Fierro de Radio. En esa gala, Luis recibió una estatuilla por su programa radial en Radio La Red y lo celebró dándole un beso a su pareja: “Muchas gracias a APTRA, que siempre es muy generoso con nosotros. Los que estamos acá no somos un grupo homogéneo. Quiero brindar por la diversidad, porque pensamos distinto, sentimos distinto, amamos distinto, creemos distinto pero estamos laburando. Este es un programa de la diversidad en serio”.

Vera y su mamá Virginia

Para el abogado no fue fácil hablar de su vida amorosa en público. En el ciclo de Telefe Podemos Hablar relató: “Me alejé del prejuicio y la culpa. Yo era bastante más prejuicioso y más culposo de lo que creía. Vino este cambio, esta salida del closet que me tiene muy contento y muy feliz”.

Además manifestó que recibió mensajes positivos luego de blanquear su romance: “Estuvo bueno. Siempre digo que no tenía claro cuánto de importante podía ser, no sólo para mí, sino para montones de personas que me llamaron. Pibes muy jóvenes me decían ‘te banco’ porque pude hablar con mi viejo. Lo más impresionante fue una mamá que me escribió y me dijo: ‘Mi hijo tiene 25 años, hace tres que no se habla con su padre y el día que vos lo contaste llegó, tiró el celular sobre la mesa y le dijo al hijo, ¿salimos esta tarde?’...”.

Por último, reconoció que nunca habló del tema con sus padres, pero sí lo hizo en el ámbito laboral: “Quienes trabajaron conmigo lo tenían totalmente claro, nunca careteé esta historia. A lo largo de este tiempo yo sentí que tenía que dar un doble examen, de que podía ser más o menos inteligente, más o menos talentoso, pero aparte, como el tipo es gay, tenía que dar un nuevo standard, y la verdad que no fue así”.

Luis Novaresio y Braulio Bauab blanquearon su relación en septiembre de 2019

Luis Novaresio, Braulio Bauab acompañado por su hija Vera y su amiga Virginia (Ramiro Souto)





