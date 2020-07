Luis Novaresio se comprometió con Braulio Bauab: “Estamos felices”

Luis Novaresio y su novio Braulio Bauab con los anillos de compromiso

“Cuando sacó los anillos me puse a llorar”.

Luis Novaresio se comprometió con Braulio Bauab. Si bien aún no tienen fecha exacta de casamiento, planean hacerlo en un futuro cercano. “Nos pusimos las alianzas cuando pude parar de llorar”, contó el periodista a Teleshow sobre la pequeña pero emotiva ceremonia de compromiso que celebraron en su hogar.

“Estamos pasando la cuarentena en mi casa. Y este compromiso tiene que ver con lo que pasó durante la convivencia”, sumó el empresario e indicó que en un principio la circunstancia fue “forzada” pero que el tiempo -en la Argentina el aislamiento lleva más de 100 días- logró que sea agradable. Además, explicó que su hija Vera -fruto de una relación anterior-pasa algunos días con su madre y otros, con ellos dos. “La convivencia es muy buena”, aseguró sobre la familia ensamblada que formaron.

Luis Novaresio y su novio Braulio Bauab

Bauab también habló de las inscripciones que eligió para cada anillo de compromiso. “Fueron pequeñas situaciones que se dieron durante nuestra relación y construyeron nuestra historia de amor”, detalló cuya alianza lleva escrito: “Callate, Benedetti”.

¿Cuál es su significado? Ocurre que -según el relato del empresario- cada mañana Novaresio le deja una notita antes de irse a la radio. “En general, no suele gustarme lo que le escribo”, agregó el conductor de Novaresio 910 por La Red, y sostuvo que hubo una carta especial que su pareja decidió enmarcar y colgar en la pared de la habitación. “Muchas veces decía cosas obvias, muy cursis. Y me lo marcó. Entonces, le dije: ‘Callate, Benedetti’”, continuó e hizo alusión a que su respuesta se refería al reconocido escritor Mario Benedetti.

El anillo de Novaresio, por su parte, tiene escrita la frase “churro moi” (”churro mío”, en francés). “Es un código nuestro”, afirmó.

Luis Novaresio y su novio Braulio Bauab

Luis Novaresio hizo pública su relación con Braulio Bauab en septiembre de 2019 y de ahí en más, ya no dudaron en mostrarse juntos. Incluso Braulio acompañó al periodista en la entrega de los premios Martín Fierro de Radio.

A final del año pasado, en el programa PH, podemos hablar, el conductor contó: “Me alejé del prejuicio y la culpa. Yo era bastante más prejuicioso y más culposo de lo que creía. Vino este cambio, esta salida del closet que me tiene muy contento y muy feliz”.

Desde aquel momento solo llegaron comentarios positivos y hasta él mismo se sorprendió del impacto al hablar: “No tenía claro cuánto de importante podía ser, no sólo para mí, sino para montones de personas que me llamaron. Pibes muy jóvenes me decían ‘te banco’ porque pude hablar con mi viejo. Lo más impresionante fue una mamá que me escribió y me dijo ‘mi hijo tiene 25 años, hace tres que no se habla con su padre y el día que vos lo contaste llegó, tiró el celular sobre la mesa y le dijo hijo, ¿salimos esta tarde?’”.”

“A lo largo de este tiempo yo sentí que tenía que dar un doble examen, de que podía ser más o menos inteligente, más o menos talentoso, pero aparte, como el tipo es gay, tenía que dar un nuevo standard, y la verdad que no fue así”, explicó Novaresio.

Además, dijo que le hubiera gustado poder hablar del tema con su papá: “Ahora que pasó este cuento sí, pero yo soy de una familia donde los silencios fueron más importantes que las palabras. Y yo creo que en el silencio muchas veces se dice todo, no tengo ninguna cuenta pendiente con ese tema ni nada de eso”.

