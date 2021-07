Fernando Galmarini fotografió a Moria Casán lavando los platos y los seguidores en las redes repararon en un particular detalle

Moria Casán publicó en sus redes fotos lavando los platos (@Moria_Casan)

“Yo en trancee #Doña. Lavando un plato. ‘A lo que he llegado, ¿vio? Secuencia y consecuencia del #crush”, escribió Moria Casán en su cuenta de Twitter, en donde compartió con sus tres millones de seguidores tres fotos de ella lavando la vajilla en la cocina de su casa.

En la imagen, la diva está posando para la cámara, poniendo distintas caras y fregando un plato. En una de las piletas, en tanto, se ven los platos que ya lavó y se están secando, mientras que en la otra aún hay cubiertos que quedan por limpiar. Ella luce un conjunto de calzas negras con estrellas blancas estampadas y detalles en rosa y blanco, que combinó con su campera, y una remera con transparencias.

Cuando Moria habla de su “crush” -quien le tomó las instantáneas en su casa- se refiere a su pareja Fernando El Pato Galmarini, el histórico dirigente peronista y suegro de Sergio Massa. Ocurre que, cuando confirmó su relación, la diva destacó que hubo un “crush” entre ellos. Se trata de un término que se suele utilizar en las redes sociales y es sinónimo de “flechazo”, “amor platónico” o “a primera vista”.

“Crush total con Galmarini”, dijo por ese entonces sobre quien fuera el secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem e indicó que el hombre fue su “profe virtual de historia del peronismo”.

Otra de las fotos que publicó la diva en su cuenta de Twitter (@Moria_Casan)

Sin embargo, los seguidores de Moria Casán se detuvieron en un particular detalle de las fotos que posteó realizando los quehaceres del hogar: el agua no estaba corriendo. “La canilla está cerrada, Mo”, destacó una usuaria. “Mmmmmmm nunca salio agua de esa canilla jajajajajaj”, agregó otra.

Sin embargo, se puede especular que la diva solo utiliza el agua al momento de enjuagar los platos, no así mientras los está refregando. De esa forma estaría ahorrando el consumo de agua y no la estaría desperdiciando cuando no la necesita. Otros seguidores también pusieron el foco en el purificador de agua que se ve en la imagen: “Cambiale el filtro”, sugirió un usuario.

Por otro lado, recibió distintos comentarios sobre aquellas fotos. “La mayoría de las mujeres lavamos los platos y, como dice el refrán, no se te van a caer los anillos”, comentó una seguidora. Otras, por su parte, destacaron el look de la diva: “La vedette del pueblo”, “Sos puro glamour hasta lavando los platos”; “Sos una diosa de carne y hueso, de las de hoy ...que hasta platos lavan. Genia. Sos lo más”.

La actriz publicó tres fotos similares en las que está lavando los platos en su casa (@Moria_Casan)

Moria Casán no es la primera famosa que se muestra en sus redes sociales realizando distintas tareas del hogar. En enero pasado, Claudia Villafañe publicó un video en su Instagram en donde también estaba lavando los platos. “En casa se cocina y se lava. Acá se puede ver que todas somos amas de casa a pesar de estar en la tele”, indicó por ese entonces la ex ganadora de Masterchef Celebrity Argentina.

SEGUIR LEYENDO: