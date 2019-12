“Con mi viejo es imposible que no esté claro. Yo hice lo que ellos pudieron hacer, que era quizás no ponerlo en palabra, pero convivir con mi relación de aquél momento como si fuese mi pareja. Una vez mi viejo me paró y me dijo ¿vos estás bien?, y yo le dije que sí, y me dijo pero sos feliz?, muy feliz. Y mi viejo me miró y me dijo “lo único que no quiero en la vida es que vos sufras, cualquier cosa me avisas”. Con mi vieja no, vivió hasta hace casi tres años y fue mucho más explícito. Yo nunca presenté a nadie como mi socio, estamos haciendo un proyecto juntos, pero así abiertamente no”, reflexionó.