A días de volver al teatro, Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas ya agotaron la mitad de las primeras funciones

Una semana nada más, la exitosa obra se reestrena a partir de este jueves 15 de julio

Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas vuelven este jueves 15 de julio al teatro El Nacional Sancor Seguros para el reestreno de Una semana nada más, luego de que el Gobierno habilitara la reapertura de las salas teatrales con un aforo del 50%. Hay una enorme expectativa del público, ya que a pocos días de su vuelta, ya se agotaron dos funciones de las cuatro que pusieron a la venta.

Este será un regreso a las tablas muy especial para Nico y Gime, quienes sobrevivieron al derrumbe del edificio en el que estuvieron alojados durante una escapada que habían realizado a Miami. Afortunadamente, el destino quiso que ese trágico jueves 24 de junio ellos cambiaran la rutina y estuvieran en el momento y el lugar justo para salir a tiempo del condominio.

“Estamos vivos de milagro”, había asegurado Vázquez en un audio que grabó para llevar tranquilidad a todos y dar detalles del episodio. “Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6, 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera…no entendíamos qué pasaba”, explicó.

“Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla...”, señaló el productor.

La pareja pudo regresar desde los Estados Unidos en un avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al nuevo DNU que limitaba la llegada de los vuelos desde el exterior. Mientras estaban regresando, el actor se sacó una foto con su mujer y escribió un mensaje muy emotivo en Instagram: “Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”.

Nico Vazquez y Gimena Accardi

A pesar del mal momento vivido, los actores desean reencontrarse con el público y volver a subirse al escenario para realizar la comedia que cuenta la historia de Pablo (Vázquez) y Sofía (Accardi), quienes eran la pareja perfecta hasta que decidieron mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Rojas), su mejor amigo. Si es difícil la convivencia de a dos... ¡imagínate de a tres! Ellos tendrán solo una semana para resolver sus problemas.

Cabe recordar que Una semana nada más cuenta con dirección de Mariano Demaría, la producción artística de Nicolás Vázquez y la producción general de Vázquez y Preludio Producciones. La obra se presenta de jueves a domingo a las 20 horas. Las entradas se pueden adquirir a través del sitio de Plateanet o en la boletería del teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960).

La obra Una semana nada más se presenta de jueves a domingo (Matías Arbotto)

