Nico Vázquez y Gimena Accardi vuelven al teatro luego de sobrevivir a la tragedia de Miami: “Volver a empezar”

“Casi no la contamos”. Así describía Nico Vázquez el tremendo episodio que vivió con su mujer, Gimena Accardi, tras sobrevivir al derrumbe del edificio en el que estaban alojados en Miami. Afortunadamente, el destino quiso que ese trágico jueves ellos cambiaran la rutina y estuvieran en el momento y el lugar justo para salir a tiempo del condominio.

De regreso al país, los actores decidieron volcar en sus redes una reflexión. “Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario”, comienza el escrito del actor, que acompaña la imagen que tomó con su celular Gimena en el avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al nuevo DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior. “Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían -continúa Nico-. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”.

Ya aliviados y en casa, la pareja anunció el reestreno de su exitosa obra, Una semana nada más, para el 15 de julio, luego de un impasse que tuvieron que hacer por las restricciones que decretó el Gobierno debido a la segunda ola de coronavirus. En este sentido, los actores lo informaron en su stories con imágenes de la obra y una canción muy significativa: “Volver a empezar”, de Alejandro Lerner.

El anuncio que hicieron Nico Vázquez y Gime Accardi sobre su vuelta al teatro

La obra que protagonizan junto a Benjamín Rojas en el Teatro El Nacional Sancor Seguros hará funciones de jueves a domingo y es la más vista de Argentina. Incluso, en el reestreno anterior que hicieron a principios de abril, superó con creces las expectativas. En aquella oportunidad, Nico destacó el “gran esfuerzo de todo el equipo para cumplir con el estricto protocolo en la sala: aire acondicionado sanitizado, control de temperatura, aforo del 50 % y el distanciamiento que corresponde por butacas”. “¡El teatro sucede porque están ustedes acá!”, cerró Vázquez su discurso en esa ocasión. “Es importante que haya una comedia para poder sacarte del día a día y que la gente se acerque nuevamente al teatro”, le había dicho Vázquez a Teleshow.

Bajo la dirección de Mariano De María, la comedia cuenta la historia de Pablo (Vázquez) y Sofía (Accardi), que eran la pareja perfecta hasta que decidieron mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Rojas), su mejor amigo. Si es difícil la convivencia de a dos... ¡imagínate de a tres! Ellos tendrán solo una semana para resolver sus problemas.

Benjamín Rojas, Nico Vázquez y Gimena Accardi son los protagonistas de la obra "Una semana nada más"

El personaje de Sofía antes era interpretado por Flor Vigna, que tuvo que bajarse del proyecto por compromisos laborales que tenía acordados previamente. “Este proyecto estaba pensado para nosotros tres desde un principio”, dijo Gimena respecto a su incorporación a la nueva temporada de la obra. “Cuando Flor Vigna se bajó de la obra, estaba desesperado y no sabía si Gime iba a querer sumarse. Pero finalmente fue ella quien tomó la iniciativa y me lo propuso”, dijo su esposo.

Después de la tormenta, siempre sale el sol...o al menos así sucedió con Nico y Gime, que supieron transformar todos los momentos dolorosos de su vida y seguir adelante.





