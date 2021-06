La primera foto de Gimena Accardi y Nico Vázquez juntos, luego de la tragedia de Miami: “Todavía seguimos procesando lo sucedido”

Él parece descansar sobre ella, que tiene un moretón bajo un ojo -producto de un golpe contra una palmera en plena huída- y un profundo gesto de pesar. Los dos llevan las miradas cansadas; y en ellas, el peso de toda la tragedia, la memoria de haber visto lo que nunca habrían imaginado, lo que les costará expresar de aquí en más, por el resto de sus vidas. Aquellas que salvaron de milagro, por unos segundos, por gracia de la casualidad, el destino o la gracia divina, quién sabe. Él la abraza, ella le sujeta la mano: el amor, por encima del dolor.

Todo eso -y más- se percibe en la selfie que Nicolás Vázquez subió este martes a su cuenta de Instagram, para contarles a sus seguidores que arribaron al país -en la madrugada de este martes- luego de haber sobrevivido al derrumbe del edifico de Miami.

La foto de Gimena Accardi y Nico Vázquez (Instagram)

“Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario”, comienza el escrito del actor, que acompaña la imagen que tomó con su celular Gimena en el avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al nuevo DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior.

“Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían -continúa Nico-. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”.

“Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: ‘De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir’. Entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera, Gimena Accardi, una guerrera única y eso ya no me sorprende. Estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia”.

VER TAMBIÉN: Una cena improvisada que cambió los planes y un ascensor que se abrió a tiempo: cómo Gimena Accardi y Nico Vázquez salvaron sus vidas por unos segundos

”Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre”, destacó Nico, luego de agradecer a “tanta gente” que les brindó su ayuda desinteresada, como Diego Torres. “Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar”, dijo, e hizo una mención especial al cónsul argentino, Leandro Fernández Suárez, quien les consiguió la documentación necesaria para el ingreso a la Argentina: los pasaportes y el resto de las pertenencias de Vázquez y Accardi, quienes se alojaban en un departamento del tercer piso del condominio de Surfside, se perdieron entre los escombros.

No obstante, el actor hizo una salvedad: “Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante”. Y concluyó: “Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación”.

Personal de rescate trabaja en la escena del colapso parcial del condominio Champlain South Towers en Surfside, cerca de Miami Beach, (FOTO: cortesía de Florida Task Force 3, vía REUTERS)

Por sexto día consecutivo los rescatistas siguen trabajando en la zona del derrumbe, librando una batalla contra el reloj. Este lunes se encontraron dos nuevas víctimas, por lo que el colapso de la estructura ya provocó 11 muertos. Hay 150 desaparecidos, mientras que 136 personas fueron halladas con vida, de acuerdo al informe difundido por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. La funcionaria prometió llegar “hasta al fondo” en la investigación que busca determinar las causas del desplome del edificio de 12 pisos.

SEGUIR LEYENDO: