Mercedes Ninci recibió el alta pero seguirá en reposo: “Tengo que estar en posición plana para que vuelva el líquido al cerebro”

“Resucité. Al aire tuve síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que es una cefalea en estallido. Fue de golpe. Ese día me llevaron a la Trinidad de Bartolomé Mitre y de ahí al Fleni”, contó Mercedes Ninci en una charla telefónica con Mariana Fabianni, conductora de En lo de Mariana, el ciclo donde la panelista tuvo este episodio por el que debió recibir atención médica urgente.

“Después volví a casa y me agarró una cefalea pólipo tensión endocraneana a raíz de la punción lumbar que me hicieron. Por eso tengo que estar en posición plana para que vuelva el líquido al cerebro”, explicó la periodista sobre su cuadro de salud. La conductora aseguró: “Me imagino a Mecha... ¿cómo hacés?”. Con tono de indignación, su compañera le contestó: “No sabés todas las primicias que tengo”.

Luego, el doctor Guillermo Capuya explicó que no fue un episodio común lo que le ocurrió a Ninci: “Esto puede pasar por un vasoespasmo de las arterias del cerebro que se contraen de golpe y eso genera un dolor agudo que a ella le impactó de una manera... lo vimos todos acá. Ella decía que se le partía la cabeza... En el Mitre no le encontraron nada, pero le hicieron una punción lumbar, le sacaron un líquido de la espalda para ver si hay algo. Y eso puede traer cefalea”.

La periodista aprovechó para agradecerle a Capuya “por salvarle la vida” ahí en el piso y a todos sus compañeros de trabajo por contenerla durante ese mal momento. “No nos vamos a olvidar nunca más, Mecha, la verdad es que nos asustamos todos. Después uno lo recuerda con humor”, aseguró Mariana.

Mercedes también aclaró que la médica María Teresa Goicochea, que la trató en el Fleni, le explicó: “Me dijo ‘lo que tuviste en cámara no fue por estrés ni emocional, fue físico’. Y yo tengo antecedentes familiares por cefaleas, mi abuela, mi mamá, y todos se fueron curando...”. Además, explicó que deberá seguir con un tratamiento médico en el Fleni y hacerse controles antes de retomar sus compromisos laborales.

Por otra parte, se mostró enojada por la manera en la que contaron su caso: “Leí en un portal que por un ‘ataque de nervios había terminado internada’. Me dio mucha bronca... Si hablar de los pobres es tener un ataque de nervios tengamos todo el país y resolvamos este problema. Pero no fue por eso, fue un tema físico, me estalló la cabeza estando al aire”.

Cabe recordar que la semana pasada, la periodista se conmovió hasta las lágrimas en Lo de Mariana, luego de ver las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí. “Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante. Y habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”, informó.

Y luego rompió en llanto. “Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, indicó Mercedes cuando le consultaron sobre su angustia. “La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”. Luego de haberse mostrado visiblemente conmovida, Ninci se descompuso detrás de cámara y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al canal y la trasladó hacia un centro médico.

