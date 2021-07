Mercedes Ninci volvió a ser internada: “Estoy medio destruida, pero desesperada por trabajar”

El duro momento de Mercedes Ninci y su salud (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

La semana pasada, la periodista Mercedes Ninci se conmovió hasta las lágrimas durante una emisión de Lo de Mariana, por El Trece, luego de ver las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí. “Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante. Y habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”, informó.

Y luego rompió en llanto. “Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, indicó Mercedes cuando le consultaron sobre su angustia. “La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”.

Luego de haberse mostrado visiblemente conmovida, Ninci se descompuso detrás de cámara y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al canal y la trasladó hacia un centro médico. La periodista recibió ayuda y contención de la producción del ciclo que conduce Mariana Fabbiani, y también del doctor Guillermo Capuya, que estaba presente en el estudio. Y quien, según Ninci, le “prolongó la vida”.

Este martes, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), se tocó el tema para actualizar el estado de salud de Mercedes. “Les conté un poco lo que pasó con Mercedes Ninci el miércoles pasado, el desmayo, la internación y los estudios”, dijo el conductor Ángel de Brito. “Y el fin de semana la internaron en Fleni para hacerle estudios más completos”, sumó.

Luego, la panelista Pía Shaw brindó más detalles sobre la devolución que le dieron los médicos a la panelista. “Empezó con unos fuertes dolores de cabeza, bastante avanzados. Ella volvió a su casa el jueves. Estuvo en Lo de Mariana, contó un poco, tenía muchas ganas de volver a trabajar, y el lunes tenía que incorporarse al programa”, dijo.

Acto seguido, reveló que durante el último fin de semana Ninci empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes por lo que debió ser internada. “Y ayer yo le escribí al mediodía, y ella me contesta a la noche muy tarde que estuvo en terapia intensiva, yo no lo sabía, y este es el audio”, dijo la periodista de LAM.

En el mensaje de voz, se la oyó a Ninci hablando de su salud: “Me sacaron de terapia intensiva, estoy en habitación común”, dijo la periodista. En tanto, Shaw leyó unos mensajes escritos de Ninci: “Ella me cuenta que tiene una ‘cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción’”.

Por último, Shaw reprodujo otro audio de Ninci: “Estoy medio destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100%, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza, no sé. Estoy desesperada por trabajar”, declaró Mercedes.

