El ex Gran Hermano Brian Lanzelotta se lanza a la política en La Matanza: “No terminé el secundario, pero tengo la experiencia de vivir en un barrio pobre”

Brian Lanzelotta

“Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la provincia de Buenos Aires, queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve. Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza mas justa, equitativa y segura para todos los matanceros. Desde hoy me postuló a primer concejal de La Matanza por el Partido Federal. Espero contar con ustedes ya que ustedes desde hoy pueden contar conmigo”, sorprendió el ex Gran Hermano, hasta ahora dedicado a la música, Brian Lanzelotta.

Brian tiene 31 años, es papá de Ian y de Roma, se hizo conocido en el 2015 por ser uno de los participantes de Gran Hermano, el año pasado fue una de las figuras del Cantando 2020 junto con Ángela Leiva y tiene en su haber tres discos (El Comienzo, Es Posible y Pensando). Sin embargo, su carrera musical quedará en pausa por un tiempo para poder dedicarse de lleno a la política, ámbito en el cual no tiene experiencia.

Briann Lanzelotta se lanza a la politicia

Lanzelotta nunca había militado antes, pero desde chico tuvo inquietudes al respecto, según contó a Teleshow luego de confirmar su candidatura, tras varias reuniones con Miguel Saredi, candidato a Vicegobernador en la provincia de Buenos Aires por el Partido Federal. “Me llamaron ellos y lo que me interesó de participar es que puedo sumar y ayudar a mis vecinos de mi barrio”, dijo.

“Acepté por que siento que hace falta un cambio en La Matanza, que se escuche al matancero y yo quiero hacer escuchar esas voces”, dijo quien siempre vivió allí y creció en una familia trabajadora, por lo que entiende mejor que nadie qué hace falta y qué puede necesitar al gente, que tras el anuncio lo apoyó: “La reacción fue buena porque se identifican conmigo, saben que yo pasé y paso por las mismas necesidades”.

Entre tantos mensajes que recibió, también hubo comentarios agraviantes, que hacían foco en su falta de estudios (no terminó la secundaria) y de experiencia en el ámbito. “Las críticas las leí, las escucho, si son constructivas las tomo, si son destructivas las hago a un costado, criticar es fácil, pero a la hora de hacer y ayudar, poner manos a la obra, no es la misma cantidad de gente la que está, está bueno menos crítica y mas ayuda”, dijo sobre la filosofía que le sirve para aplicar en varios aspectos de la vida.

“Puedo no tener experiencia en política, no tener estudios terminados pero tengo experiencia en vivir en un barrio pobre, abandonado e inseguro. Me robaron a mí, a mi hermana, a mi sobrino, llevé a mi hermano a un hospital y no había cama y lo atendieron en la ambulancia, entonces pasé y paso por un montón de cosas que pasa la gente. Eso es algo que no te lo da el estudio no los años de política, eso te lo da vivir en un barrio como en el que vivo yo. Teniendo tanta experiencia los políticos, mirá cómo esta el país, está como está por políticos con muchos años de estudio, muchos títulos en la pared y muchos millones en cuentas extranjeras”, agregó.

Brian Lanzelotta dejará en stand by su carrera musical

Entre sus prioridades están: “Reforzar el tema de la seguridad y poner mucho hincapié también en la salud ya la gente necesita más salitas de primeros auxilios y más camas en hospitales, más personal médico y más insumos “. Las mismas cosas que veía como ciudadano “de a pie”: “Tenemos que invertir en seguridad. Vacunar a la mayor cantidad de gente posible”.

También se comprometió a escuchar a los comerciantes, uno de los oficios más perjudicados durante la pandemia y dio un ejemplo de una acción concreta: “Si un comerciante está con su negocio cerrado durante toda la cuarentena no le cobres los servicios de esa manera, creo que estaríamos ayudando”.

Durante varios pasajes de la entrevista con Teleshow mencionó la palabra “escuchar”, ya que para él es una de las cosas que más necesitan los vecinos, “ser escuchados no solo durante la campaña” y prefirió no opinar sobre otros políticos: “Es hora de cambiar realmente, la gente ya sabe qué está bien y qué está mal”.

Respecto a su carrera musical, aseguró que “está en pausa” para poder “llevar adelante este desafío con toda la disponibilidad y toda la responsabilidad que requiere” y sobre cómo hará si logra obtener una banca en el Concejo Deliberante, dijo que aún no sabe ya que “queda mucho por delante y hay que ver cómo se dan las cosas”.

