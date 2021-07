La mañana caótica de Cinthia Fernández: choque en la Lugones, críticas de Defederico y respuesta a Diego Maradona Junior

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández es sin dudas una de las panelistas más polémicas de Los ángeles de la mañana. Siempre protagonista de alguno de los temas a tratar en el ciclo de Ángel de Brito, la bailarina usó el aire del programa para criticar duramente a Diego Junior por darle un beso en la boca a su hijo de tres años, contó que tuvo un accidente de tránsito mientras se dirigía al canal y hasta le quedó tiempo para responderle a su ex, Matías Defederico que se había referido a ella en sus redes sociales.

“Genial, me tocaron el auto. Un pelotudo que venía con el celular”, escribió la mamá de Charis, Bella y Francesca en su cuenta de Twitter, casualmente días después de que a su ex le quitaran la licencia de conducir por compartir un video en el que manejaba con sus hijas de seis y siete años sin cinturón y que ella lo acusara de conducir con el teléfono en la mano.

Cinthia Fernández contó en las redes que la chocaron cuando iba al canal

Ya en el programa de El Trece, contó: “En Lugones me topetearon. Yo igualmente seguí de largo- Aparte venía con el celular porque cuando siento, levanté la vista y estaba con el celular. Lo vi justo”. Luego, dio algunos detalles: “Me siguen los celulares. Viste en la bajada de River. Ahí. Yo igual seguí y no me pensaba bajar por la lluvia y porque no llegaba justamente por el horario”.

Respecto a los horarios, en más de una oportunidad contó que llegaba con lo justo a la emisora ubicada en el barrio de Constitución porque el papá de sus hijas casi nunca las lleva al colegio, por lo que ella tiene que hacer todo antes de partir hacia su trabajo.

Matías Defederico

El martes por la noche, mientras la Selección Argentina jugaba la semifinal de la Copa América, el ex futbolista ironizó a través de las redes: “Colombia pega más que mi ex todas las mañanas en LAM... Tremendo... No saca una amarilla el arbitro, una cosa de locos”.

Por segunda vez en lo que iba de la emisión del programa del jurado de La Academia, Cinthia usó el espacio para sus cuestiones personales y le respondió al papá de sus nenas: “Me encanta porque nos mira todos los días, estoy muy contenta. Sí sabe que le pego...”. Luego dijo con ironía, en referencia a que él en este momento no está trabajando y que tampoco suele llevar a las chicas a la escuela: “Ay, te mandamos un besito. Que estás cómodo, confortable y calentito en tu casa”.

Como si no fuera suficiente un choque y más problemas con su ex, la bailarina luego volvió a criticar a Diego Maradona Junior por haber besado a Dieguito Matías, su hijo de tres años, en la boca: “Subió el video a su propio Instagram, lo hizo público y todos podemos opinar. No es que me llegó un video y lo publiqué. Me dio asco por un montón de cosas y lo puedo expresar. Me da asco y lo vuelvo a decir”.”

“No lo estoy acusando de nada, simplemente vi una imagen pública y me dio asco, como muchas personas pueden decir que algo mío les da asco. Muchas veces, cuando me ven en culo dicen que les doy asco. Bueno, yo digo que esta imagen me da asco”, reiteró enfurecida, luego cerró: “No me gustó la cara previa al beso, tenía una connotación, no sé, sexual, fue la forma, el mover la boca, abrirla. Fue como un beso de pareja. Yo como madre le he dado picos a mis hijas, la gente ha opinado. Miles de veces se ha debatido sobre besar a un hijo en la boca, el que me quiere juzgar si le di un pico a mi hija, me banco la crítica porque soy una persona pública. Acá no me gustó la manera, así se besa a una pareja”.

