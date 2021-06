El desconsolado llanto de Mercedes Ninci por la pobreza en Argentina: “No podemos seguir así, pongámonos el país en el pecho”

Mercedes Ninci se quebró al aire al hablar de la pobreza en la Argentina (Video: "Lo de Mariana" - El Trece)

Este miércoles, se vivió un momento desgarrador en Lo de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani en las mañanas de El Trece. Todo comenzó cuando estaban hablando de un incendio en un comedor comunitario de Villa Itatí que le da de comer a 45 personas por día, y que estaba justo al lado de un depósito de cartón en donde se originó el fuego.

“Muchas dotaciones de bomberos están tratando de colaborar”, comenzó relatando la conductora. Y Mercedes Ninci amplió la información: “Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante. Y habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”. Luego de dar más detalles del hecho, y de escuchar algunos testimonios de los vecinos afectados, presentaron a Manu Lozano, el presidente de la Fundación Sí, que dio su testimonio. “Imaginate que si la mayoría de los argentinos estamos al día, cuando pensamos en estos barrios...el cartón que se vende en el día, es para comer en el día”, señaló

En este contexto, Ninci aportó más detalles sobre la situación social en estos barrios y luego, no pudo contener las lágrimas. “¿Qué pasó Merce?, a lo que ella se explayó, visiblemente conmovida. “Perdón, no lloré anoche con Tomi Dente y lloro ahora. Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, comenzó diciendo. Y agregó, con un hilo de voz: “La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”.

Mercedes Ninci se mostró muy angustiada por la situación de los barrios más humildes de la Argentina

Por último, apuntó contra la clase política: “No importa si gobierna unos o gobiernan otros. Nadie trae la solución. Pongámonos el país en el pecho y empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que todo lo hagan los políticos porque no lo van a hacer”. Ante estas palabras, Mariana cerró: “Esto que le pasa a Mercedes obviamente lo compartimos todos”.

Cabe recordar que el último viernes, la conductora anunció el final del ciclo matutino. “¡Hooooola!️ Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes: Lo de Mariana termina el 9 de julio”, dijo Fabbiani en un texto que compartió en su Instagram junto a un álbum de fotos en el que se ve al equipo que la acompañó en el ciclo que había debutado el pasado 12 de abril: el cocinero Christophe Krywonis, Federico Seeber, Martina Soto Pose, Mercedes Ninci, Florencia Arietto y Guillermo Capuya. “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, dijo Mariana en el texto, tratando de encontrar alguna explicación para este precipitado final.





