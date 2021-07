Alberto Martín le declaró su amor en vivo a Carmen Barbieri, pero no salió como esperaba

El ida y vuelta de Carmen Barbieri y Alberto Martín en vivo (Video: “Intrusos”, América)

Los une la pasión por el arte, la actuación y el teatro. Ambos, además, acompañaron durante años a sus respectivas parejas que afrontaron enfermedades. Se conocen hace mucho tiempo, trabajaron juntos, compartieron elencos y el verano 2020 -antes de que se destara la pandemia del coronavirus- una temporada teatral reforzó su vínculo profesional y personal.

Carmen Barbieri y Alberto Martín fueron compañeros de Veinte millones -espectáculo que se llevó a cabo en el Teatro Atlas de Mar del Plata-. Y mientras los otros actores habían ido con sus familiares, ellos se encontraron solos. Allí, según contó el artista, aprovecharon la oportunidad para conocerse de otra forma. Como nunca lo habían hecho antes.

El actor quedó viudo en junio de 2018, después de 47 años de matrimonio en los cuales los últimos 10 acompañó a su esposa Marta, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica. La capocómica, en tanto, se separó de Santiago Bal en 2011 pero estuvo su lado hasta sus últimos días, en diciembre de 2019.

Aquel verano -hace un año y medio- Carmen y Alberto comenzaron a intercambiar declaraciones románticas en distintas entrevistas televisivas. Sin embargo, su relación no había trascendido de los elogios públicos. Invitado a Hay que ver, el actor volvió a hablar de su colega. “Es la mujer más querible que he tratado. Es la mujer que me gustó abrazar. Es una mujer excepcional, muy querible -repitió- y tierna, y me encantó abrazarla”, destacó sobre la mamá de Fede Bal. Y admitió: “Ella dijo que yo me achiqué. Parte de razón tiene, pero la vida no terminó, Carmen”.

Carmen y Alberto, en uno de sus encuentros (Captura América)

Al escuchar las palabras de Martín, la producción del ciclo que conducen Soledad Fandiño y Guillermo Andino por América decidió sorprenderlo y llamar a Carmen Barbieri para que lo saludase al aire. Sin embargo, contra todos los pronósticos, la actriz ironizó y se mostró -de cierta forma- ofendida por la actitud de su colega.

“Es un atrevido, me declara su amor en el programa pero después no me contesta los llamados”, reprochó entre risas la capocómica. De inmediato, el actor asumió la responsabilidad y aseguró: “Es verdad. Estuve un poco atareado y no le respondí dos mensajes. Tiene razón”.

“Soy tu Carmen, amiga y ama de casa, sabés que hemos pasado momentos hermosos y muy tristes. Que conozco tu gente, tus hijos, tu mujer, que no está físicamente pero está en nuestros corazones”, agregó la ex participante de Masterchef Celebrity, mientras el actor intentaba reconocer que le ganaba la timidez para verla personalmente.

“Soy la Carmen de tu familia, pero no me contestás los llamados”, volvió a reclamar la mamá de Fede Bal y agregó que se preocupa cuando pasan los días y no recibe noticias de Martín: “Sé que vive solo y siempre pienso que puede tener alguna nana o tristeza. Entonces, a veces voy y le toco el timbre”.

Captura del cruce entre Carmen Barbieri y Alberto Martín en vivo (América)

Mientras escuchaba el ida y vuelta de los protagonistas, Guillermo Andino tomó la palabra, miró al actor y le dijo: “Te dio vuelta la tortilla con esto que te dice. Parece que te falta arranque en esta situación”. Pero Carmen Barbieri optó por defender a su amigo: “En el fondo Alberto tiene un dejo de tristeza que yo se lo cambio al instante, porque no lo dejo respirar, no paro de hablarle y lo mareo”.

“No se va a animar nunca a decírmelo de verdad -continuó- Me abre la puerta pero no me deja entrar. Entiendo que no es fácil. Después de una relación tan larga con Marta, de quien fui amiga muchos años, y la amo profundamente”.

La actriz consideró que es difícil rehacer su vida sentimental después de tantos años pero que le gustaría aprovechar la oportunidad luego de la situación que atravesó cuando tuvo coronavirus (fue inducida al coma farmacológico). “¿Te da vergüenza lo que digo? Soy una desfachatada y voy de frente. Es más: no hay tiempo para perder. Sabés que soy la mujer que volvió de la muerte”.

Por su parte, recordó que durante sus días de internación recibía románticos mensajes de WhatsApp por parte del actor. “Cuando estaba al borde de la muerte ponías unas cosas hermosas en el grupo de WhatsApp, me declarabas tu amor ante todos mis seres queridos, y ahora que zafé no me decís nada”, reclamó Barbieri.

Antes de finalizar la conversación telefónica, el actor le propuso a su colega cocinar una paella en el ciclo de América y Fandiño aprovechó la oportunidad para celebrar la “primera cita en vivo”.

