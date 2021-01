Carmen Barbieri entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador: “Se complicó el cuadro”

Carmen Barbieri

Este sábado al mediodía, al cumplirse diez días de su ingreso a la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, Carmen Barbieri tuvo que ser inducida al coma para poder recibir asistencia respiratoria mecánica. Luego de una leve mejoría que había experimentado en las últimas horas, la salud de la actriz -quien enfrenta una neumonía y está internada en terapia intensiva- evidenció un retroceso. Y al comprobar que su nivel de oxígeno no era el adecuado, los médicos resolvieron intubarla.

“Se complicó el cuadro de Carmen. No tenemos mucho detalle, solo sabemos que bajó la oxigenación: no podía respirar bien”, informó Martina Valía, jefa de prensa de Federico Bal, quien este viernes había mostrado su preocupación por el estado de salud de su mamá. “Ahora Fede no tiene muchas ganas de hablar con nadie”, aclaró Valía sobre el semblante anímico del actor, quien prefirió optar por el silencio para dedicarle toda su atención a su mamá.

Carmen dio positivo de coronavirus el 20 de enero, luego de haberse sometido a cinco hisopados en distintas oportunidades, a lo largo de estos últimos meses. Esta vez el contacto estrecho que mantuvo con Sol Pérez -quien se contagió de COVID-19 durante sus vacaciones a Mar del Plata- por una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2 -reality al cual fueron convocadas- obligó a su aislamiento en su casa y a un nuevo test, que esta vez arrojó el resultado no deseado.

La capocómica -de 65 años- fue internada en el hospital al ser considerada una paciente de riesgo. Una vez allí, los médicos le detectaron una neumonía que con el correr de los días le fue presentando complicaciones, hasta que el jueves 28 se decidió su traslado a la terapia intensiva -donde le colocaron una máscara de oxígeno- debido a que la afección se había extendido a ambos pulmones.

VER TAMBIÉN Carmen Barbieri mostró cómo transita su internación por coronavirus: “Por lo menos veo el amanecer y el atardecer”

A la alarma inicial le correspondió casi de inmediato cierto alivio. “De ayer a hoy (por el viernes) mejoró -había precisado la actriz Sandra Domínguez, íntima amiga de La Leona, como llaman a Barbieri en el mundo artístico-. Está saturando un poco mejor el oxígeno. Sigue sin fiebre, lo que tiene que irse es la neumonía y veremos mañana”. Pero este sábado, lo dicho, las noticias no fueron las esperadas.

En diálogo con Intrusos, por América, Federico Bal -hijo de Carmen y Santiago Bal- manifestó toda su angustia antes de participar de una nueva función de la obra Mentiras Inteligentes. “Estas son horas bastante críticas -lamentó-. El cuadro se complicó, y buscan no administrarle un medicamento porque ella hace poquito tuvo un herpes y le bajan las defensas. Están intentado que naturalmente, y con los medicamentos que ya tiene, evolucione. No tengo mucha data para dar. Es el curso de esta enfermedad”.

Fede Bal y Carmen Barbieri

“No soy creyente ni religioso, pero sé que mucha gente hizo mucho para que yo esté bien, además de los médicos, claro”, agregó Federico, en relación al cáncer de colon que tuvo el año pasado y del cual pudo recuperarse. Como Carmen está completamente aislada, solo pudo ver a su madre a través de un vidrio, y cuando se encontraba en una sala común.

“Nunca es en vano pedir ayuda. Hay mucha gente que quiere a mi vieja, que le hizo tan bien a tantos con las risas. Les pido una mano energética para ella”, completó Federico, quien firmó con Telefe para ser el host digital de la segunda edición de Masterchef Celebrity. Carmen Barbieri había sido la primera famosa confirmada del certamen gastronómico cuyas grabaciones comenzaron esta semana. Ya con el alta recibido, recuperada de coronavirus, Sol Pérez será de la partida.

Carmen Barbieri y la firma de su contrato para ser parte de Masterchef Celebrity 2

SEGUÍ LEYENDO

Jorge Rial podría no regresar a Intrusos: la palabra del conductor y el nuevo programa que está preparando

Mario Baudry contó detalles de los últimos meses de Maradona: “En la casa de Brandsen había marihuana”