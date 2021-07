En el debut de Rock and Road, Nito Mestre llevó a pasear a Juanse y recordó cómo se conocieron: “Te di fichas para jugar al Flipper”

La divertida charla de Nito Mestre y Juanse (Video: "Rock and Road", El Garage)

Este domingo, Nito Mestre debutó como conductor en Rock And Road, un programa de El Garage TV en el que combina su dos pasiones: la música y los autos. Y, para la primera edición, tuvo como invitado ni más ni menos que a su amigo Juan Sebastián Gutiérrez, a quien invitó a recorrer la ciudad en un Fiat 1500 del año ´66.

“Cuando fui al Luna Park, ustedes pasaron al lado mío con uno de estos pero gris”, fue lo primero que le dijo el líder de Los Ratones Paranoicos al subirse al vehículo. Y el ex Sui Géneris no dudó en hacer historia: “Mi viejo tenía un Chevrolet ‘47. Y un amigo de él, médico, se había comprado el último modelo que era este. Al poco tiempo de que falleció mi viejo, me dijo: ‘Vamos a Mar del Plata’. Y lo llevo. Yo nunca había pasado en un auto los setenta y pico de kilómetros, ochenta máximo. Y este auto lo metieron a ciento veinte. ¡A mí me parecía una locura!”.

Entonces, mientras recorrían las calles de Buenos Aires, Juanse contó que él tenía un Ford Mustang “de los nuevos”, ya que es modelo 2018. “Yo siempre me quedo pegado con los autos”, dijo. Pero reconoció que no lo usaba demasiado y que también tenía un Mercedes del ‘95, con 72 mil kilómetros. “No te hacía fanático de los coches”, le comentó entonces Nito. “Soy cultor de autos automáticos”, aseguró el invitado.

“¿Cómo te fue en estos días?”, fue la pregunta de Mestre, teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus ha condicionado el trabajo de muchos artistas. “Estoy con laburo, gracias a Dios. Con este asunto de los shows limitados, que estoy programando. Y, después, laburando con lo de Masterchef que fue muy exigente pero garpa desde el punto de vista dinámico. Porque la verdad que, si no, hay mucho tiempo que estás en tu casa y no estás expuesto. Y algo de exposición hay que tener. Porque la gente no está consumiendo y menos música”, aseguró el ex participante del reality de gastronomía de Telefe.

Los músicos recordaron cómo se conocieron (Video: "Rock and Road", El Garage)

En otro tramo de la entrevista, en tanto, Mestre quiso recordar cómo había sido su primer encuentro con Juanse. “Yo me equivoqué con la anécdota o, realmente, fue así: ¿vos me conociste a mí cuando tenías catorce o quince años en Villa Gesell?”, le preguntó. Y el intérprete de Rock del Gato reconoció que había sido, exactamente, en La Pipeta de esa ciudad balnearia jugando al Flipper. “¿Yo estaba jugando, vos te acercaste porque te quedaste sin monedas y yo te di guita para seguir?”, insistió Mestre. Y su invitado reconoció que había sido así.

Sin embargo, después de tanto tiempo, el autor de Canción para mi muerte quiso saber por qué le había dado dinero al cantante. “Yo jugaba siempre a una máquina que se llamaba Rocket. Era un cohete que iba subiendo los tantos a medida que ibas jugando. Y vos estabas jugando en otra de los Flipper. Como yo estaba sin nada, me puse a ver lo que estabas haciendo vos y empezamos a hablar en broma. Ya habías tocado o estabas por tocar, no me acuerdo. Entonces me dijiste: ‘¿Y vos no jugás’. ‘No, ya me quedé sin fichas’, te dije. Y ahí me diste de tu pila”, le explicó Juanse.

El programa siguió con anécdotas a las que se sumó cuando llegaron con el auto a un lavadero automático, como para poder devolverlo en condiciones al Automóvil Club. Sin embargo, después de pasar la prueba de los cepillos, el vehículo amagó con no querer arrancar, por lo que ambos tuvieron que esperar unos minutos antes de continuar su camino.

