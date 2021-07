La China Suárez compartió la primera foto junto a Félix, el hijo de su amiga Sofía Sarkany

La China Suarez y Sofía Sarkany

“Fui a conocer a Félix”, dijo Eugenia La China Suarez hace un par de meses, cuando le preguntaron sobre el motivo por el cual había viajado a Miami, Estados Unidos. Y se refería no más ni menos que al hijo de Sofía Sarkany, que nació el 22 de marzo en Miami gracias a una subrogación, justo una semana antes de que su mamá falleciera tras librar una larga lucha contra el cáncer.

Sin embargo, a mediados de junio, la actriz volvió a la casa de la familia de la diseñadora junto a Magnolia y Amancio, los dos hijos que tiene de su relación con Benjamín Vicuña, dejando en la Argentina a Ruffina, la nena que tiene con Nicolás Cabré. Y, tras su regreso al país, fue Violeta, una de las hermanas de Sofía, la que compartió algunas imágenes de la visita de La China en las que se la veía sonriendo junto a Ricky Sarkany.

Pero fue recién este domingo que la ex ATAV decidió compartir, ella misma, algunas postales de ese feliz encuentro. Y lo hizo a través de dos historias de Instagram. En la primera, se veía al diseñador de calzado junto a otra de sus hijas, Clara, y al hijo menor de La China, bajo la frase: “Amo a esta familia. Mucho”. Y, en la segunda, se podía apreciar la felicidad de la actriz acunando al pequeño Félix y una expresión: “Ya te extraño”.

Las imágenes que compartió La China en Instagram

Cabe recordar que diseñadora, de apenas 31 años de edad, murió el pasado 29 de marzo en Miami, donde estaba tratándose contra un cáncer de útero que le había sido diagnosticado en el 2018. Pero, determinada a cumplir su sueño de tener un bebé y sin prever este desenlace, tiempo antes había congelado sus óvulos y había iniciado el tratamiento de subrogación de vientre junto con su pareja, Tomás Allende. Milagrosamente, el pequeño nació una semana antes de lo previsto y su mamá pudo conocerlo, abrazarlo y partir en paz.

“Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo, Sofi Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor”, había escrito en ese momento Suárez, contenta ya que sus hijos, de edades similares, serían amigos como ellas.

La actriz y la diseñadora se conocieron trabajando, pero su relación trascendió lo laboral. En más de una ocasión La China lució las creaciones de Ricky, marca de la cual fue cara, pero además dijo presente en cada presentación de las colecciones de Sofía, no sólo modelando sino también acompañando como amiga. Además, en cada evento en el que se presentaba usaba vestidos de su colección con Natalia Antolín, acompañados por los zapatos creados por quien era una de sus mejores amigas en el ambiente.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, había escrito La China después de la muerte de su amiga.

