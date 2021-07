Le hackearon el Instagram a Juan Minujín y Nico Furtado dio la alerta: “Le robaron la cuenta”

Juan Minujín

Juan Minujín suele utilizar sus redes sociales para mostrar cómo van evolucionando sus diversos proyectos laborales además de abrir, cada tanto, la puerta de su cotidianeidad, con pequeñas y contadas escenas de su vida doméstica. Pero en las últimas horas sorprendió a sus casi 800 mil seguidores la actividad que empezó a verse en @juanminujin.

“Vendiendo promociones de historia o un post por 24 horas. ¡Envíenme mensaje si están interesados!”, decía una historia del Instagram del artista. Asimismo, se publicaron memes y también videos de Zaramay, el trapero auto percibido como el “rey del malianteo”. Incluso, donde antes se leía el nombre del actor, ahora dice XOXO -besos y abrazos, en slang inglés-. Y en la descripción de la cuenta dice: “Don’t be mad buddy” (”No seas malo, amigo”) . Estas acciones llamaron la atención tanto de sus seguidores como de algunos de los colegas de Minujín, quienes se vieron obligados a avisar lo que estaba pasando.

Le hackearon el Instagram a Juan Minujín (Video: Instagram @juanminujin)

“Le robaron la cuenta a Juan y subieron esta historia falsa. Por favor no le den bola hasta que él avise que la recuperó. Gracias”, dijo Nicolás Furtado, compañero de Minujín en El Marginal, compartiendo la publicación que anunciaba los posteos promocionados. “Hola a tod@s. Quiero avisar que la cuenta del compañero Juan Minujín fue hackeada”, anunció Pablo Rago por su parte. En tanto, la actriz Nancy Duplaá hizo lo propio al señalar: “Todo lo publicado en la cuenta de Juan Minujín es falso. ¡Le hackearon la cuenta!”.

Nico Furtado, Pablo Rago y Nancy Duplaá advirtieron del hackeo de la cuenta de Instagram de Juan Minujín

En la última publicación de Minujín -en el que se lo ve probando una nueva camioneta- sus seguidores le imploran al hacker que le devuelva la cuenta al actor. El damnificado, en tanto, no se expresó en su cuenta de Twitter al respecto.

Mientras tanto, la grabación de la nueva temporada de El Marginal sigue su marcha. Es que desde su estreno, en 2016, la serie en cuestión es un suceso popular y los fanáticos esperan los nuevos episodios. Naturalmente, el rodaje sufrió retrasos debido a la pandemia de coronavirus, pero desde hace algunas semanas volvió a ponerse en marcha. “¡Arrancamos! Emma y Pastor y este reencuentro hermoso con mi compañera de oro, Martina Gusman ¡Qué alegría volver a grabar!”, escribió Minujín junto a una foto con la actriz y mujer del director Pablo Trapero.

Hasta el momento, se sabe que los nuevos episodios tendrán en su staff a Claudio Rissi, Martina Guzmán, Gerardo Romano, Julieta Zylberberg y que se sumará Rodolfo Ranni. También trascendió que continuará la línea temporal de la primera temporada, la cual culminó con el incendio del centro penitenciario en San Onofre, provocado por la banda de los Borges, y con el escape de Pastor, el personaje de Minujín.

Juan Minujín en El Marginal

También se supo de que una de las nuevas incorporaciones será Dalma Maradona. En diálogo con Catalina Dlugi para el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz e hija del Diez lo confirmó. Sin embargo, aclaró que no interpretará a la novia de Diosito, el icónico personaje de Furtado. La cuarta temporada no será el fin de la serie: antes de haber sido hackeado, Minujín publicó en su Instagram una foto en la que mostró el libreto de la quinta temporada.

