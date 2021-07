El video que provocó la suspensión de la licencia de conducir de Matías Defederico, ex de Cinthia Fernández

El video por el cual le suspendieron la licencia de conducir a Matías Defederico

En abril, Matías Defederico publicó en su perfil de Instagram una story, filmada por él mismo, donde se lo veía manejando su auto en compañía de las tres hijas que tuvo con Cinthia Fernández. Una de las niñas estaba sentada en el asiento del copiloto cantando y bailando, sin el cinturón de seguridad puesto.

En aquel momento, el video fue reproducido en Los Ángeles de la Mañana, donde Cinthia es panelista, y antes de ver las imágenes lo describió de manera elocuente: “ Manejando, grabando, cantando... todo hermoso ”, dijo. Días después, Fernández denunció a Defederico por este hecho y, de inmediato, las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia y le indicaron al futbolista que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir. El problema para Matías es que la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días .

“Al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradecemos el trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”, fueron los argumentos señalados por el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Capturas del video que publicó Matías Defederico y por el que le suspendieron su licencia de conducir

Con la noticia dada a conocer, Defederico se descargó en su Twitter dando su versión de los hechos y exigiéndoles a los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tomen medidas ejemplares con todos y no solo con él por ser una persona pública. “Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filmé a mi hija adentro de mi barrio privado, si no, lo tomaría como algo personal”, dijo el ex futbolista en el primero de sus tuits, arrobando a la ANSV y a Martínez Carignano.

En un segundo tuit, Defederico expuso: “Espero que sigan haciendo su trabajo como lo hicieron conmigo, porque tengo miles de videos y fotos de gente famosa cometiendo esta falta. Pero mis viejos me dijeron que buchón nunca en la vida. Los dejo seguir haciendo su trabajo como hasta ahora”, insistió, y volvió a arrobar al organismo y al funcionario.

Los tuits de Matías Defederico tras enterarse de que le suspendieron la licencia de conducir

Y Defederico insistió en su punto: "Espero que la ley sea pareja para todos de ahora en más porque veo mucha gente famosa y no famosa que hace lo mismo que yo. No digo que esté bien, solo que, si van a cumplir con la ley, que sea pareja para todos, si no, acá queda expuesto que es algo personal".

Los argumentos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la suspensión de Matías Defederico

Y Defederico insistió en su punto: “Espero que la ley sea pareja para todos de ahora en más porque veo mucha gente famosa y no famosa que hace lo mismo que yo. No digo que esté bien, solo que, si van a cumplir con la ley, que sea pareja para todos, si no, acá queda expuesto que es algo personal”.

