Tony Salatino contó cómo sigue la salud de Lía Crucet: “Es día a día hasta que Dios la lleve”

Tony Salatino le contestó a la hija y a la nieta de Lía Crucet (Intrusos)

Hace unas semanas, un video de Lía Crucet publicado en su cuenta de Twitter encendió las alarmas de preocupación entre sus fans. La artista de 68 años lucía muy desmejorada físicamente luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental de Mar del Plata. De inmediato,se destapó una interna familiar en torno a la querida intérprete de música tropical, que sigue sumando capítulos.

“Desde que Lía está con internación domiciliaria, su hija llamó una vez sola para ver cómo estaba la madre y me anda dando por todos lados por el video”, señaló Tony Salatino, marido y manager de Lía en diálogo con Teleshow. La referencia era para las críticas que había recibido Karina Crucet por exponer del estado de su madre: “Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así”, lanzó la también cantante desde su cuenta de Instagram.

En este sentido, Tony volvió a hablar con este medio y se mostró molesto por los dichos de la hija de su mujer. “Fue un video para los fans de ella, para que vieran que está bien, nada más que eso. Mi mensaje para Karina es que mejor llame por teléfono a la madre para ver cómo está, cómo sigue. Una sola vez la llamó desde que está internada acá”, dijo el marido de Lía.

Karina Crucet habló del estado de su mamá (Vino para vos)

Por su parte, Karina también habló con Teleshow y contradijo la versión de Salatino. “Estoy indignada y cansada de responder a las pavadas que dice este señor, ya es demasiado. Me parece indignante porque no es la manera de que mamá se contacte con la gente o los fans. No es la manera de exponerla así cuando no está bien todavía”, señaló, y admitió que no tuviera contacto con su madre: “La llamo siempre, la fui a ver a Mar del Plata, hablé con los médicos”, enfatizó.

Ayer, la hija de Karina, Malena, salió en defensa de su madre: ”Obvio, siempre hablamos con mi abuela. Pero Tony niega todo no sé con qué fin“, señaló la joven en diálogo con Teleshow. “Hablamos ayer con ella. Como el marido estuvo diciendo que nosotras no la llamábamos, tenemos una aplicación que graba todas las conversaciones. Y ahí ella nos contó que está bien, que supuestamente está bien. Aunque no se la notó muy relajada hablando, pero está bien“, agregó Malena sobre el estado actual de su abuela. Además, reveló que Karina y Lía están recomponiendo su vínculo. “Mi abuela pudo hablar con mi mamá y se dijeron que se querían mucho, que se extrañaban. Lo cual fue muy emotivo y hermoso”, describió Malena.

La nieta de Lía Crucet habló de su relación con la cantante

Esta tarde, Tony Salatino recogió el guante en Intrusos, ratificó cada uno de sus dichos y le respondió a la hija y a la nieta de la cantante. “De Karina me molestó que dijera que tiene esquizofrenia. Que me muestre algún papel de algún psiquiatra al que haya llevado a la madre y que diga ‘tiene esquizofrenia’. Ahí, lo acepto”, señaló el manager, que destacó que el cuadro de su mujer es de demencia senil. “Lía por ahora está bien, pero es una situación que con el tiempo va cambiando. Lo que están tratando es de mantenerla así como está 40 años, 50, hasta que Dios la ayude, a mí y a ella”, afirmó.

Además, insistió que Lía grabó el video por su propia voluntad. “Tengo testigos de que lo hizo para que vean exactamente como está”, se defendió, y aseguró que él no impide que las mujeres vean a su esposa: “No tienen que ponerse de acuerdo conmigo, tienen que venir a ver a la madre y listo. Acá en el hospital no las conocen”, agregó en relación al nosocomio de Mar del Plata donde atienden a la cantante.

La impactante reaparición de Lía Crucet que conmocionó a la opinión pública

Además, el manager negó que la haya obligado a trabajar a pesar de su estado de salud. “Siempre que fue a trabajar, estuvo en condiciones. Si fuera por ella saldría a trabajar así como esté. Estoy indignado con ella sinceramente, porque siempre hizo lo mismo. Hasta cuando Lía tuvo cáncer. Dijo que yo la mandé a trabajar con cáncer y eso es todo mentira, tengo testigos. Siempre me guié por lo que dicen los médicos y me dijeron que era mejor, así se olvidaba de las terapias”, recordó y volvió a criticar a Karina. “Si ella no está acá. ¿Qué puede decir? La última vez que vinieron fue el año pasado”, sentenció.

