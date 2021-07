Stefi Roitman, sobre la ayuda que le dio a Gimena Accardi y Nico Vázquez tras el derrumbe en Miami: “No soy amiga, pero hice lo mínimo que podía”

Stefi Roitman contó cómo ayudó a Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras el derrumbe en Miami

Stefi Roitman, de novia con Ricky Montaner, actualmente reside en Miami en la casa familiar del músico. Y la semana pasada, apenas se enteró de que sus colegas Gimena Accardi y Nicolás Vázquez habitaban temporalmente el edificio que se derrumbó, se acercó a ellos ofreciéndoles ayuda.

Al llegar a su casa a Buenos Aires, la ex Separadas usó sus redes sociales para relatar la odisea que vivió con su marido y mencionar a cada una de las personas que se cruzaron en el camino y que los ayudaron a pasar el mal momento, entre ellas, Roitman. “ Gracias Stefi por armar un carry on con unas mudas de ropa y traérnoslo ”, mencionó.

En diálogo con el ciclo Por si las Moscas, por La Once Diez, contó: “Ella no iba a contar nada públicamente, pero le salió del corazón. Yo me acerqué a llevarles un carry on con mudas de ropa porque estaban sin nada. Lo mínimo que podía hacer era acercarme a ofrecerles lo que sea. No me quiero poner en heroína, hice lo que haría cualquier persona: acercarse a dar una mano. Yo no soy amiga de ellos, pero estar lejos de tu casa y encontrar alguien que habla como vos, que te da una ayuda y te da una abrazo, es importante”, dijo Roitman.

"No me quiero poner en heroína, hice lo que haría cualquier persona: acercarse a dar una mano", dijo Stefi Roitman, novia de Ricky Montaner, sobre la ayuda que le tendió a Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras el derrumbe en Miami

Accardi y Vazquez estaban desde principios de junio en Miami por cuestiones laborales y habitaban un departamento en el piso 3 del condominio que se desplomó. Todas las noches cenaban allí, pero quiso el destino que justo ese día decidieran comer afuera con Martín Bossi, amigo íntimo de Nico y Ailina Moine, muy cercana en los últimos tiempos al humorista.

Los cuatro tuvieron una agradable velada, comieron panqueques de postre “hechos por Dios” como los describió Gimena en sus redes y, al terminar, decidieron salir a caminar un poco, antes de regresar a sus respectivos departamentos en el auto que había rentado Vázquez. Al llegar al edificio el matrimonio estacionó el vehículo en el subsuelo y al bajar del mismo escucharon un crujido, al que no le dieron importancia.

El crudo relato de Nicolás Vázquez acerca del derrumbe en Miami

Minutos más tarde, aquel ruido cobraba otro significado. Se disponían a subir en ascensor, cuando éste se frenó en el lobby y abrió sus puertas. Fue en ese momento que, al ver gente corriendo, humo y polvo, se tomaron de la mano. Rápido de reflejos, él le dijo a ella: “Salgamos” . Al ir a la calle, en medio del caos, Accardi se golpeó la frente con una palmera.

Segundos después, cruzaron de vereda y de inmediato el edificio se derrumbó. Recién ahí comprendieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un joven que pasaba los recogió con su auto y los llevó al hospital más cercano, donde le hicieron estudios a Gimena y los médicos la tranquilizaron al asegurarle que se trataba de una herida superficial. En ese rato aprovecharon para llamar a sus amigos más cercanos y familiares para decirles que estaban bien.

La primera foto que compartió Gimena Accardi en sus redes después de la odisea vivida en Miami junto a su pareja, Nicolás Vázquez

Fue así como, bien de salud pero shockeados, usaron sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. Los actores habían perdido todas sus pertenencias, por eso la importancia de la ayuda de Stefi. El lunes por la madrugada arribaron a Buenos Arires en un vuelo privado que les gestionó el socio de Nicolás y amigo, Paul Kirzner. Sin documentos ni papeles, desde el consulado argentino en Miami los ayudaron con los trámites.

SEGUIR LEYENDO: