Pamela David, con la astróloga Jimena La Torre: “Este es un año renovador para la Argentina”

El Pamlive de Pamela David con Jimena La Torre

El próximo 9 de julio nuestra Patria cumple un año más y todos queremos saber cómo será el futuro de la Argentina, tanto en lo económico como en lo social. En un nuevo ciclo de PamLive, Pamela David conversó con Jimena La Torre, astróloga, tarotista y autora del libro El encanto del Tarot, para conocer las predicciones de un país que convive en la incertidumbre. Además, hacé click en el video para enterarte qué carta te toca según tu signo y los arcanos que nos rigen en este 2021.

—Se viene el cumpleaños de Argentina con una revolución social: ¿qué nos espera a los argentinos?

—La Argentina cumple años el 9 de Julio de 1816 porque en los países se toma el día de la independencia. La carta natal de nuestro país se toma en esa fecha. Hace muchos años, cuando estudiaba, iba a congresos de Astrología donde ya se hablaba de cambiar esa carta porque era muy fea. La carta igual sigue rigiendo y el 9 de julio lo vamos a seguir festejando porque es el día de la Independencia. Cuando Argentina nace ese 9 de julio de 1816, la Luna está llena. Una persona que nace con Luna Llena tiene una receptividad un poco fuerte. Pero si vos sos de Cáncer, como en este caso, el 9 de julio, y nacés con Luna Llena, esta Luna va a estar en un signo que se llama Capricornio porque está en el opuesto. Esa posición de la Luna en Capricornio es la peor luna de todas. En astrología mundana, cuando uno mira las cartas natales de un país, ves al Sol, que sería el poder, los presidentes, y la Luna es el pueblo. Si tenés el Sol en un signo y la Luna en el signo opuesto, el poder y el pueblo siempre van a estar en conflicto. No es bueno para un país en astrología mundana tener una Luna en oposición al Sol. Después, el ascendente que tenemos en esa carta es Libra. Para la astrología mundana, si uno tiene el ascendente en el signo de Libra, que tiene un componente energéticamente ariano, unidireccional, y vos vas a tener un ascendente donde todo está más estudiado, más mirado, como Libra, va a tardar un poco más en fluir fácilmente la cosa. Para entenderlo: eso hace que la carta natal de la Argentina no sea una gran carta natal. Cuando empecé a trabajar en medios, me pidieron que cambie la carta natal. En el año 2012 yo estaba escribiendo un libro y dije: “Voy a hacer una mezcla entre el 25 de Mayo y el 9 de Julio”. Cuando hago la mezcla me da el año 1813, y estábamos justo en los 200 años de la Asamblea del año XIII. ¿Por qué no vamos a hacer una carta natal de esa carta a ver qué sale? Y sale el 31/01/1813, que es cuando empieza la Asamblea del año XIII.

—¿Qué pasaría si cambia la carta astral de Argentina?

—Cambia todo. Nacemos con Luna Nueva, la Argentina sería Acuario. Simplemente pensando que nosotros vivimos en el hemisferio sur, donde tenemos al trópico de Capricornio y este está mucho más cerca del signo de Acuario que de Cáncer, que está en el norte. O sea que nuestro signo corresponde a un trópico que está en el norte. Ya cambiaría bastante energéticamente. Y ese día fue Luna Nueva: un país con Luna Nueva es otro país. Igualmente, al margen de la carta natal, yo te hice la revolución solar de este año porque como siempre vamos a festejar el cumpleaños del país el 9 de julio, Tenía esa necesidad de cambiar esa carta, porque es tan compleja que es difícil leerla. Las oposiciones, las cuadraturas y el ascendente: ya tenés tres energías súper diferentes que no fluyen.

—¿Qué nos espera en el 2021?

—Este es un año donde cumplimos con Luna Nueva. Es un año renovador porque cumplir con Luna Nueva es un año que te da una esperanza nueva. Este año cumplimos con ascendente en el opuesto al ascendente natal: en Aries, un ascendente bien colocado. Este 9 de julio es un lindo año renovador. Va a tardar en verse pero está bueno entenderlo. Para los que le tocan cartas difíciles, yo siempre doy la afirmación opuesta a lo que sos como para complementar y hacer esta energía Yin – Yang entre lo que no sos y podrías llegar a ser si te ubicas en la posición que te falta de complemento y poder lograr un cambio. Si Argentina natalmente tiene la carta en Capricornio y este año va a cumplir con Luna en Cáncer, va a cumplir con Luna Nueva, o sea, ya está haciendo el trabajo de cambio.

—Y en el inmediato, ¿qué hacemos?

—En el inmediato cumplimos con un Marte y Venus sobre nuestro Marte natal donde Venus le da un toque más afectivo a ese Marte tan guerrero que tiene la Argentina. El renacimiento de la Luna está buenísimo porque ya hace que el pueblo y el poder en un punto traten de juntarse generando un cambio. Un cambio que puede no ser muy lindo para algunos, pero que viniendo del signo de Cáncer puede ser hasta un poco inesperado porque vos sabés que el signo de Cáncer tiene una gran inestabilidad, menos capacidad de consciencia. Es muy inestable emocionalmente; entonces, una Luna en Cáncer con un Sol en Cáncer puede generar un movimiento emocional muy lindo pero también muy inestable. Igual es lindo, es renovador, vamos a tener un mejor sentimiento. El ascendente en Aries va a llevar tiempo, porque recién cuando el Sol pase a ser ascendente en Aries, en marzo del año que viene, recién ahí es cuando vamos a pisar toda esa renovación que hagamos el 9 de Julio. Lo mejor que te puede pasar en la vida es cumplir años con una revolución solar: Por ejemplo: vos sos Libra y cumplir años con un ascendente en Sagitario, entonces vos sos Libra y enseguida el Sol pasa por Sagitario, entonces el año se da más rápido. Hay casos en los que les toca años que son un poco más lentos. Lo que sí es muy importante es la presencia de las mujeres dentro del poder, porque la Luna me está reflejando poder, Venus al lado de Marte también, entonces hay una fuerza de las mujeres políticas bastante más fuerte. Todos los países que le pusieron cintura a la pandemia fueron por diputadas mujeres, senadora mujer, porque la mujer tiene esa mayor rapidez. En Argentina buscamos inconscientemente presidentes de Piscis, de Cáncer. Yo impulso la carta natal, la de Acuario, porque, ¿sabés qué tiene de bueno? Que empezás el año calendario y ya empieza la carta natal. No es que tenés que esperar al segundo semestre para cumplir años y ver cómo viene el año. Yo quiero que la gente empiece a pensar en esas fechas. Si el 31/01/1813 un montón de ilustrados hicieron una súper asamblea donde abolieron la esclavitud, entre muchas cosas, con ideas súper adelantadas para esa época, pensá que acá se abolió la esclavitud antes que en Estados Unidos, me pregunto qué pasó con esa Argentina. Esa Argentina hay que recuperarla, la acuariana, que son más visionarios, que miran para adelante. Ahí empieza la mezcla: por un lado, esta carta que nos trae renovación; para Febrero, la otra carta que nos trae iluminación, y lograrlo para ahora marzo.

—¿Cuáles son los arcanos de este año?

—Sumamos toda la fecha de este año. El 9 es un número fuerte, pesado. Solo tomo al número para referenciar al arcano. El arcano es la introspección. Sumamos el 9 y el 7 y nos da 16: nos da la carta del rayo, que da quiebre, cambio y rotura. El rayo da la sensación que de repente, cuando estás en silencio y descubrís qué carrera querés hacer, te cambia la cabeza y generás un cambio y empezás otra cosa. Ojo que el cambio y la rotura no es solo que se caiga algo. Son cartas y números duros, pero sin embargo siempre después, en una situación como el rayo y la tormenta, vuelve a salir el sol y se genera un momento mejor. El total del número 9 + 7 + 5 me da 12: ese 12 da el sacrificio. Todos los argentinos haciendo un sacrificio con un tiempo de espera. Pero no vamos a esperar hasta marzo, vamos a esperar hasta septiembre, nada más. Porque esta carta que suma el total del 1 y el 2, que me suma 3, me da la carta de la fertilidad. El total del arcano de la Argentina del 9 de julio de este 2021. O sea que el trabajo que estamos haciendo con todos estos arcanos resume en este 3, que da la fertilidad. Con esta carta podemos reinar: pagar las cuentas, vivir de lo que me gusta, vivir en un espacio de confort. Todo esto te diría que en julio, agosto y septiembre lo empezamos a vibrar. Ya estaría pasando el Sol por nuestro ascendente natal que es Libra, y en septiembre, octubre empezamos a evolucionar y vivir más confortablemente, cosa que para marzo, que es el tiempo del ascendente de la revolución solar, estemos muchísimo mejor. Nuestro presidente es de Aries y justo nos toca un ascendente en Aries. El cambio lunar no tiene que ver con cambiar de Presidente, tiene que ver con cambiar todos y quizá cambiar la mente del Presidente. Eso sería un poco difícil porque los Aries son difíciles... Pero tratemos entre todos.

—Estamos muy divididos como sociedad. ¿Nosotros, como argentinos, qué podemos hacer? ¿Qué actitud debemos tomar?

—Estas cartas son dificilísimas porque tenés un joven y un grande. Por otro lado, el número del año nos da la carta del sacerdocio. Cada uno, si hace un sacerdocio de lo que aprendió en la vida y lo toma como algo profesional, exitosa y verdadera, con esta carrera vas a poder.

—¿Cuál es la carta de la suerte para cada uno de los signos? (Aclaración: mirá el video para ver las cartas y la información completa de cada una).

—ARIES: LA LUZ (Conciencia - Nacimiento - Alegría). TAURO: LA SOLIDEZ (Paciencia - Tenacidad - Fortaleza). GÉMINIS: LA EQUIDAD (Equilibrio - Justicia - Rectitud). CÁNCER: LA FERTILIDAD (Maternidad - Confort - Amor). LEO: LA INTROSPECCIÓN (Soledad - Encuentro - Silencio). VIRGO: EL MOVIMIENTO (Éxito - Carrera - Acción). LIBRA: LA SUERTE (Fortuna - Azar - Destino). ESCORPIO: EL VACÍO (Empezar - Andar - Caminar). SAGITARIO: LA TIERRA (Conocimiento - Viajes - Totalidad). CAPRICORNIO: LA MAGIA (Determinación - Capacidad - Independencia). ACUARIO: LA ILUMINACIÓN (Renacimiento - Oportunidad - Exposición). PISCIS: EL TEMPLE (Capacidad - Comprensión - Armonía).

—¿Cuál es la mejor Luna para renovarnos?

—Siempre la Luna Nueva es buena, pero cuando las lunas transitan el signo de Aries, o sea que comienza el paso por la rueda del Zodíaco, sea cual sea la posición que esté, siempre es un momento de renovación. Esto sucede cada 28 días. Después tenés la Luna Nueva del signo que esté transitando el Sol; o sea que también está buenísima. Y otra que es muy buena es la Luna en Leo porque está en la posición donde está el Sol, entonces hay una toma de conciencia. La gente está más decidida, con la autoestima más alta.

—¿Cada luna sirve o es propicia para algo?

—La Luna Nueva es propicia para todo lo que es comienzo. Uno puede proyectar comenzar algo. Pero empezar, no es ir y hacerlo en ese momento. Es hacer el corte de un brotecito de una planta, dejarlo en agua, y en Luna Creciente, que es a la semana, ahí lo plantas en la tierra. En la Luna Creciente es donde crecen las cosas. Si, por ejemplo, tenés un negocio y queres agregar un producto nuevo, hacelo en Luna Creciente porque la base ya la tenés. Es un símbolo. Si te cortás el pelo en Luna Creciente, crece. Hacés un cambio de vidriera en tu negocio en Luna Creciente y va a funcionar. La Luna Llena es la peor fase de la luna, aunque las más encantadora: es donde se llenan todas las emociones y donde uno está como desbordado. La Luna Llena es como para recepcionar energía intuitiva y disfrutar de esa luna con una copa de vino. No hay mucho más que hacer. Poner a cargar las piedras, compartir con tu pareja, tratar de estar lo más armónico posible. La Luna representa la parte inconsciente del ser humano y luego vas a lo lunático. A veces está mal usada porque ahora está de moda pedirle. No podes iluminar algo que ya está iluminado. Esta Luna le roba la mayor cantidad de luz posible al Sol para estar completamente llena, como para decirlo de alguna manera. Astronómicamente tiene todo un sentido, pero es como robar la conciencia. La Luna Llena está para disfrutarla pero también sabemos que sube la marea, entre otras cosas. Si yo le pido a la Luna voy a terminar medio lunática. La Luna Menguante es la que estamos ahora. Mañana habrá corte en Aries, que está bueno porque empieza un tiempo de renovación. Ayuda a ir limpiando lo que quizá te diste cuenta en la Luna Llena: cómo estabas emocionalmente, con lo que estás bien, con lo que te molesta. La Menguante va limpiando todo eso. Las limpiezas en tu casa se hacen en Luna Menguante. Si haces terapia una vez por mes, hacelo en esta época de luna porque te va a acompañar a despedir el dolor.

