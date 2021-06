Gastón Dalmau habló de sus vecinos famosos: “Las Kardashian siempre van a tomar cafecito cerca de donde vivo”

Gastón Dalmau habló de sus vecinos famosos (Video: "Cortá por Lozano", Telefe)

Cuando le llegó la propuesta de participar de Masterchef Celebrity 2, Gastón Dalmau estaba West Hollywood, Los Ángeles, donde vive desde hace un tiempo junto a su pareja, José Navarro, y su perro, Roger. Y, aunque nunca pensó que podría consagrarse como el campeón del certamen de gastronomía de Telefé, se entusiasmó con el desafío y preparó sus valijas pensando reencontrarse con los suyos en un plazo no mayor a dos meses. Sin embargo, gracias a su capacidad para conquistar el paladar del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, el actor debió permanecer en la Argentina mucho más de lo que esperaba.

“Llegué el 4 de diciembre y no me pude volver más a mi casa. Había pautado que a la mitad del certamen me iba a ir una semana, pero por la cuarentena que tenía que hacer a mi regreso no se podía. Entonces me quedé. Llegó un momento en que me enojaba fácil. La pasaba mal. Fue una mezcla. No me estaba yendo bien en el programa, estaba cansado, era un ritmo agotador. Estaba angustiado. Veía que no teníamos fecha del final y yo pensaba: ‘¿Cuándo se termina todo esto?’”, había revelado el ex Casi Ángeles en diálogo con Teleshow.

Tras varios años viviendo en Los Estados Unidos, adónde viajó para hacer una beca de efectos visuales y terminó demostrando su talento para el cine en Paramount Pictures y Marvel Studios, Dalmau aprovechó su estadía en Buenos Aires para reencontrarse con amigos y visitar familiares a los que sólo veía de vez en cuando. Sin embargo, apenas se alzó con el trofeo del reality conducido por Santiago del Moro, se mostró ansioso por volver al lugar que hoy considera su hogar. Y en el que, dicho sea de paso, convive a diario con la mayoría de las estrellas internacionales.

Las hermanas Kardashian son vecinas de Dalmau

De hecho, invitado a Cortá por Lozano, Dalmau habló de sus vecinos y aseguró: “En mi barrio viven muchos famosos. Las Kardashian siempre van a tomar cafecito ahí cerca de donde vivo”. Claro que, según explicó, el clan compuesto por Kim, Khloé, Kourteney, Kendall y Kylie Jenner, así como el resto de las figuras que se mueven por la zona, no sufren el acoso de la gente que ya está acostumbrada a verlas a diario.

Sin ir más lejos, el joven reveló que se encontró entre otros con el consagrado actor Jake Gyllenhaal, protagonista de Secreto en la montaña. “Hay muchos y los ves caminando por ahí porque en realidad viven en el barrio de al lado, Beverly Hills, donde no hay nada más que casas y mansiones gigantes. Entonces vienen a West Hollywood al gimnasio, a hacer las compras”, explicó Dalmau.

Apenas terminó la competencia culinaria y a la hora de hablar de sus proyectos inmediatos, Gastón se sinceró: “Estoy averiguando para ver cuándo puedo hacer la beca que nos ganamos .También estoy teniendo algunas charlas con Telefe para seguir trabajando con ellos. Pero mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos.

