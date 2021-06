Rodrigo Noya estuvo a punto de agarrarse a trompadas con José María Listorti en una cámara oculta de ShowMatch

Rodrigo Noya cayó en una cámara oculta (Foto: ShowMatch, ElTrece)

Esta vez le tocó a Rodrigo Noya. El actor que hoy tiene 27 años, pero se hizo famoso cuando era apenas un chico, cayó en la cámara oculta de este viernes de humor en ShowMatch. “Atracción turística” se llama el segmento que Pedro Alfonso y José María Listorti grabaron hace unos meses en la ciudad de Bariloche, para engañar a figuras del espectáculo. Y del que también fueron víctimas el cantante Brian Lanzelotta y el empresario Martín Baclini, ex de Cintia Fernández.

“Una vergüenza bárbara. Porque yo soy calentón y me sacó”, repasó Rodrigo Noya desde el estudio de ShowMatch al ver la primera parte del video. La terraza exterior de un hotel a orillas del lago Nahuel Huapi y los bosque del Parque Nacional resultaron el escenario ideal para que el actor soporte de manera estoica las ironías, el maltrato y las bromas que le hacían Pedro Alfonso y José María Listorti. Todo en el marco de la convocatoria para una supuesta campaña de promoción turística de la ciudad rionegrina de Bariloche.

Entonces llegó la hora de grabar un clip que ya es un éxito en redes sociales. “Che, che, venite a Bariloche. Che, che, al cerro Catedral”, dice el hit que homenajea a la localidad turística más tradicional de nuestra Patagonia. Y mientras la cantaban y bailaban, Noya no solo tuvo que aguantar que se rieran de sus movimientos, sino que además le digan que lo hacía mal. Tal era el destrato, que después de colmar su paciencia, José María lo violentó tanto como para invitarlo a pelear. La cosa no terminó a las trompadas, porque justo cuando el actor estaba por pegarle una trompada, Listorti le aclaró entre gritos: “Esto es una joda para ShowMatch. Mandale un saludo a Marcelo”.

Además, este viernes en programa de Marcelo Tinelli estuvieron “Los tangueros”, con la participación de Nito Artaza. Luego, Karina “La Princesita” sorprendió con sus dotes de actriz al engañar a Patricio Arellano en otra cámara oculta de su videoclip “Pirata”. El momento cultural con “Grandes poemas de pequeños autores”, contó con la presencia de Pichu Straneo y Pachu Peña junto a Dady Brieva. Además, “Los Jaimitos” (con Rodrigo “Vagoneta”, Roberto Peña y Daniel Bifulco) cantaron con Gustavo “Cucho” Parisi, líder de Los Auténticos Decadentes y participante de La Academia.

“Somos humoristas, queremos humorear”, había asegurado Listorti hace unas semanas cuando Tinelli volvió a apostar a los segmentos cómicos de los viernes en ShowMatch. “Tenemos ganas de hacer humor, nos divierte”, agregó el conductor en aquella oportunidad, en charla con Teleshow. “Estamos adaptándonos, evolucionando o intentando hacerlo, deconstruyéndonos. A veces nos sale mejor, a veces no tanto. Hay que tener en cuenta que todos tenemos arriba de cuarenta y pico, crecimos con otro tipo de humor”, analizó con una mirada retrospectiva sobre de qué y cómo reírse y hacer reír.

Mientras que Tinelli también había hablado de su apuesta al humor. “Volvemos a algo que me gusta mucho que es estar los cinco días de la semana, y el quinto va a ser el día del humor. Volver a sentarme en el escritorio como hace muchísimos años y poder estar más distendido. No soy un conductor que me acartono estando parado, pero estar sentado te relaja. Como dicen los políticos, tenés un punto de apoyo y podés jugar otro tipo de cosas”, reflexionó antes del debut.

Y sobre los recaudos y las limitaciones que impone el cambio de época en materia de humor, el conductor de ShowMatch agregó en charla con Teleshow: “Tenemos que estar un poco más relajados. Si con cada cosa nos vamos a poner (a decir): “¡No, esto es una barbaridad...!”. Todos tenemos un sentido común, hemos cambiado en un montón de pensamientos. Hay cosas que pasaron anteriormente y que, las he dicho al aire, hoy no las haría. Hasta he pedido disculpas. Pero ya está... Sin defenestrar ni violentar ni hacerle bullying a nadie, el humor es el humor. Si no, no podés reírte de nada. En eso soy más relajado. A alguno no le va a gustar. El humor es así”

