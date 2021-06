Mario Guerci dijo que Jimena Barón tiene “demasiada personalidad” y ella le dio una ácida respuesta al aire

Jimena Barón a Mario Guerci: "Vos tenés poca personalidad"

Días atrás, Jimena Barón confesó estar disfrutando de su soltería, pero también dejó en claro que no está cerrada al amor. Por eso, la jurado de La Academia de ShowMatch no tiene problemas a la hora de piropear a los hombres que se presentan en la pista de Marcelo Tinelli, y así lo hizo hace un tiempo con Mario Guerci, uno de los participantes. Al ser consultado sobre si le daría una oportunidad, el modelo deslizó: “Es una mujer hermosa, a la que conozco, pero tiene demasiada personalidad y yo necesito algo más tranquilo. Yo estoy soltero, no sé si me tiroteó en el programa... Ella no se había acordado que habíamos compartido una experiencia laboral”, afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Al escuchar estas palabras, la cantante esperó la oportunidad de volver a cruzarlo y en la noche del martes, cuando él tuvo que hacer su performance de shuffle, le expresó sin filtros: “Dijiste en una entrevista que yo tenía mucha personalidad. Bueno, acá en este baile yo vi muy poca personalidad”. Sorprendido por esta reacción, Guerci solo atinó a darle la razón, aunque se vivió un clima tenso en el aire.

En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra de Mario, quien se refirió a la picante devolución de la cantante: “Es muy difícil no ser bailarín, no saber bailar, como es mi caso que estoy aprendiendo, y poder ponerle personalidad al ritmo. Por eso a veces no es la cara que ellos quisieran ver, creo que están en lo cierto”. Y agregó: “No creo que haya sido un pase de factura, no me tomo nada personal. Me preguntaron por ella y yo dije que me parece una chica con mucha personalidad, en el buen sentido. Yo no dije si saldría o no con ella, solamente me preguntaron qué me parecía ella”. En cuanto a su presente sentimental, no dio muchas pistas: “Estoy muy bien, poniéndole toda mi energía a La Academia. Siempre estoy con ganas de encontrar el amor, pero no se puede contar nada”. Sobre las chances de tener un vínculo amoroso con Barón, él prefirió esquivar la respuesta: “No hablemos de eso”, dijo entre risas.

Mario Guerci habló sobre la devolución que le hizo Jimena Barón en La Academia

Por otra parte, la ex de Daniel Osvaldo también fue consultada por este medio sobre las declaraciones que el modelo hizo en torno a ella. “Está bien, hay hombres a los que les gustan las mujeres con menos personalidad, más mansas, y no tiene nada de malo. Es la verdad, él tiene una personalidad muy tranquila, pero para la pista necesitamos que se pique un poco más. Esto es un show, nada más, me parece un amor. Y claramente yo no soy una buena candidata, pero no me ofendió”, señaló riéndose. Pero acto seguido aclaró: “Que no se enoje, me muero, ya se fue, pero ahora le voy a decir”.

Jimena Barón habló de Mario Guerci

El último jueves, Barby Franco había sorprendido a Jimena al presentarle un candidato en ShowMatch, pero la jurado no había quedado del todo conforme. Si bien el hombre, de 50 años y amigo de Fernando Burlando, le había escrito una romántica carta y le había llevado un ramo de flores, ella dio a entender que “no era su tipo”. “Barby me trajo un candidato, están en la búsqueda. Es un amor, me trajo unas flores divinas. No sé si es mi target, no lo contaría acá en público. Vamos a ver, todavía no hablamos. La carta me encantó, escribe muy bien”, dijo en ese momento. Por ahora, su corazón está sin dueño, aunque no se sabe por cuánto tiempo más.

