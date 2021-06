Barby Franco le presentó un candidato a Jimena Barón: “¡Va a ser el gran amor de tu vida!”

Este jueves y antes de su participación en el shuffle dance, Barby Franco le presentó un candidato a Jimena Barón en la pista de La Academia de ShowMatch (El Trece). La jurado, actriz y cantante acusa soltería desde su ruptura con Tucu López; entonces a la participante del certamen le pareció una buena idea invitar a Juan, un amigo de Fernando Burlando, su pareja.

“Le trajimos un novio a Jimena... ¡Va a ser el gran amor de tu vida!”, vaticinó Barby, con entusiasmo. “¿Es en chiste o en serio?”, preguntó Marcelo Tinelli, el conductor del show. “No, es en serio. Ella viene de tantos pendejos... se merece un hombre grande, un sugar”, se rió la mujer de Burlando.

A continuación, la cámara se posó hacia el backstage de la pista, en donde estaban el abogado junto a su amigo, que se presentó como Juan, un empresario que se dedica “a un poquito de todo, para que haya un poquito de diversión”, dijo el hombre, morocho, fornido, de mirada rasgada, un rosario blanco sobre el pecho y un enorme ramo de flores entre las manos. “Son como silvestres.... no son rosas, ¿no? Esas sí me gustan”, apuntó Jimena sobre el regalo de su posible candidato.

Juan contó ser de la ciudad de La Plata, tener 50 años, ser del signo de Aries, estar separado y con tres hijos grandes. “Uno de 20, otro de 16...”, comenzó a contar. “Ahhh, grandes grandes”, acotó Tinelli. “Sí, pero tres pibes”, cerró Barón. Y le preguntó: “¿La mamá de los chicos se los lleva o que?”. “Sí, no hay problema”, respondió él y, lanzado por completo a la conquista, le tiró el primer dardo: “Yo vengo a buscar una mujer con M mayúscula como sos vos”.

“Vos vas a ser y yo voy a ser lo mejor que nos pasó”, insistió Juan, envalentonado. Jimena siguió con las consultas: “Una pregunta super random: ponele que planeamos un viaje, ¿tengo que garpar yo?”, consultó. “No, olvidate, soy un caballero”, dijo él. “¿Usted lo recomienda, doctor? Lo veo como se está corriendo”, intervino Tinelli dirigiéndose a Burlando. “No, prácticamente es una misión de Barby conseguirle un novio a Jimena”, dijo el letrado.

Acto seguido, Barby dijo: “Juan le hizo una carta a Jimena, con su letra. Es re tierno”, intentando sumarle algún punto a su amigo. El candidato se la alcanzó a Tinelli, quien quedó desconcertado con el gesto: “¡ Tenés muy linda letra! Hace tiempo no tenía dos hojas así, en la mano, escritas ”. Y comenzó a leerla: “Usted es culpable, su imagen y fisonomía repiten en mi memora segundo a segundo. Me nubla la vista, me pierde. Oscurece mi visión. Sin embargo, mi corazón clama por su imagen a pesar de todo. De solo imaginarlo, usted hace que pierda todo tipo de rumbo”, decía el comienzo de la misiva.

Barby Franco le presentó un candidato a Jimena Barón

“Quisiera decirle que hace mucho tiempo vengo acumulando esta pasión y entiendo que hoy es el día, hoy es el momento... Jimena, quiero ser el que le lleve las flores, el que le abra las puerta de los autos (”¿Es valet parking?”, bromeó Tinelli), el que la llene de bombones, el que le cocine, el que la despierte, el que la acompaña y el que la despida instantes antes de dormir. Quiero ser tu tonto...”, dijo en referencia a “La tonta”, la canción de Barón.

“Quiero ser el que cumpla cada uno de sus deseos, quiero ser el hombre indicado que le haga dejar atrás el recuerdo de tanto hombre equivocado. Deme una chance, una oportunidad. Aunque me diga una en un millón yo explotaré de alegría. De solo pensar que mi número puede salir en la lotería de su corazón, ya me hace sentir millonario. Téngame en cuenta, inclúyame en su vida, póngame en la lista de buena fe. Deme algunos minutos en su alma para poder demostrarle lo que siento. Déjeme, ábrame su puerta, yo me encaré del resto para hacerla conocer lo que es, de una vez por todas, la felicidad. Yo la absuelvo. Deme mi oportunidad”, cerró Tinelli con la lectura y acotó: “Me encantó, la dejó tecleando”.

Después de la lectura, vino el baile de Barby, muy elogiado por el jurado. Y tras las devoluciones, Jimena y Juan acortaron distancias. Sin decirse demasiado, él le entregó el ramo de flores y ella le ofrendó su puño para chocarlo con el suyo, acaso toda la cercanía posible que puedan tener dos desconocidos en esta época.

SEGUIR LEYENDO: