Jujuy Jiménez habló de su pasado y su presente amoroso: qué pasa con el Pelado López, Cachete Sierra y Bautista Bello

Sofía Jujuy Jiménez disfruta de su participación en La Academia-ShowMatch. Recientemente, la conductora reveló que suele intercambiar mensajes con un compañero del certamen, Cachete Sierra. A raíz de esta declaración, se alimentaron los rumores de un posible romance.

El ganador del Cantando 2020 se mostró sorprendido al enterarse de la noticia. “No sé qué pasó con Jujuy. Tenía buena onda también con Jujuy y me mandó al frente de que le mandé un mensaje por Instagram, pero igual no pasa nada”, señaló en una entrevista con Implacables.

En diálogo con Teleshow, Sofía dio más detalles de su relación con el ex Chiquititas y Casi Ángeles: “Con Cachete (tengo) la mejor, pero compañeros de acá, de la pista... Me parece un chico re lindo”. Al ser consultada sobre sus dichos, respondió: “No había escuchado eso que dijo... Me dejaste pensando. Ya lo voy a agarrar a Cachete”. Más allá de las idas y vueltas, admitió que se tomaría un “fernecito” con su compañero.

Por otra parte, Jiménez había declarado no tener muy buenos recuerdos de Guillermo López, quien fue su pareja durante cinco años. Incluso admitió que “no quería verlo ni en figuritas”. Tras su recuperación del covid, El Pelado fue consultado por su ex y prefirió tildar de “irrelevantes” sus declaraciones.

“La verdad que en ese tiempo estaba saliendo de una internación de algo grave y algo importante. Entonces, la verdad que yo priorizo la salud y el amor”, dijo López a Intrusos, luego de volver a conducir el programa Santo sábado, tras superar una internación.

“Prefiero no hablar, hablemos de la actualidad, de mi presente”, manifestó Jujuy al ser consultada por su ex pareja. “No tengo idea de su situación... No sabía (del covid). Digo lo mismo y ojalá que se mejore con el covid”, agregó la modelo.

En las últimas semanas trascendió que Jiménez estaría viviendo un romance con Bautista Bello, un polista de 31 años que es papá de un niño de siete años. Al respecto, la participante de La Academia señaló: “Bauti es un amigo, pertenece a un grupo de amigos con el que tengo muy buena onda. No sé... el tiempo dirá”.

Luego, aprovechó para aclarar: “Estoy soltera y quiero seguir soltera, disfrutando de mi estado civil de este momento”. Además, explicó que está muy focalizada en su trabajo: “Estoy a pleno con La Academia. No tengo un hueco para engancharme o arrancar algo bien con alguien. La realidad es que estoy muy concentrada. Es mucho ensayo, desgaste físico y energético. Te consume un montón de tiempo y estoy feliz de dedicarle tiempo. El amor será en otro momento”.

Aunque casi estuvo a punto de irse de ShowMatch, pero fue salvada por los miembros jurado, quienes optaron por eliminar a Julieta Puente. Jujuy no pierde las esperanzas de seguir compitiendo con su partenaire, Nacho Saraceni. El bailarín se contagió de covid-19 y puso en riesgo la continuidad de la pareja en La Academia. Por suerte, ella dio negativo de coronavirus y pudo seguir en el certamen con otro bailarín. “Me encantaría llegar a la final”, aseguró Jiménez, a pesar de las dificultades.





