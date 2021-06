5 encuentros por 150 dólares: de qué trata el curso de “apreciación interior y autoconocimiento” que dicta Calu Rivero

Calu Rivero ofrece un curso virtual titulado "Programa de Formación hacia la apreciación interior, el autoconocimiento y la autogestión"

“Actriz/ Escritora/ Researcher del sentir. Mi arte parte de la voluntad de emocionar y establecer la conexión entre la esfera pública y la íntima. Mi cuerpo como un instrumento para esbozar nuevos modos de relación trayendo a escena parte íntima de mi vida”, se presenta Calu Rivero en la página de Internet donde ofrece, junto con Cris Schwander, el Programa de Formación hacia la apreciación interior, el autoconocimiento y la autogestión .

Sin embargo, no se hace llamar Carla -como es su verdadero nombre- ni Calu -como se hizo conocida en el mundo artístico-, sino Dignity, y allí ocupa el rol de “Facilitadora de ‘Mi cuerpo mi laboratorio’”.

El curso consta de cinco encuentros (llamados “postas”), a realizarse entre el 19 de julio y 16 de agosto entre las 18 y 21 horas, de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y se presenta como “un viaje de aprendizaje profundamente humano apoyado por la tecnología”.

“El programa de enseñanza – aprendizaje brinda valiosas distinciones, recursos y herramientas prácticas para la vida cotidiana y de aplicación en todos los sistemas (familiar, laboral, social, etc.). Trabajamos el desarrollo de habilidades emocionales y sociales a través de actividades que promueven el cuidado interior, el desarrollo del autoconocimiento, la autogestión, la autoconfianza, la asertividad, entre otras, integrando la mente, el cuerpo, las emociones y el alma para conectarnos con el coraje, la alegría y la celebración”, se explica en la web del curso.

"Trabajamos el desarrollo de habilidades emocionales y sociales a través de actividades que promueven el cuidado interior, el desarrollo del autoconocimiento, la autogestión, la autoconfianza, la asertividad", promete Calu Rivero

El curso promete no solo charlas, sino actividades con el fin de que sus asistentes puedan conocerse: “Te invitamos a viajar por tu propio territorio, a una travesía que comienza con una pequeña llama que nos ilumina, convocándonos a peregrinar hacia un destino puramente humano. Caminamos en búsqueda de nuestra propia luz, esa que arde con tanto poder que quien se acerca se enciende”.

“Vamos a encender una fogata que se propaga desde nuestro interior, irradiando poder hacia afuera y extendiéndose a nuestro alrededor. Nos apoderamos de nosotras mismas, de lo que nos rodea, y así… nos propagamos. La vida es un ejercicio de aprendizaje constante, cada viaje es distinto pero el fuego siempre el mismo”, cierra el extracto dirigido a “mujeres que desean reconectarse”.

Para la posta final, Dignity promete: “Seguramente a lo largo de esta travesía has incorporado a tu vida nuevas distinciones, nuevos aprendizajes, pudiste experimentar el ‘darse cuenta’ y es hora de revisar nuestro equipaje. ¿Qué conservamos? ¿Qué descartamos porque ya no nos hace falta? ¿Qué vamos a necesitar para continuar el viaje? Celebración de despedida y hasta el próximo PEREGIRNAR”, dice el texto.

El curso de Calu Rivero consta de cinco encuentros a realizarse de manera virtual entre el 19 de julio y 16 de agosto entre las 18 y 21 horas

A Dignity la acompañan varios colegas y la organizadora Cris Schwander, Magister en Inteligencia Emocional, Coach ontológica Senior y Coach Bioenergetic Advance, además de autora de publicaciones relacionadas con la temática.

En sus redes sociales, la actriz de Dulce Amor, Mis amigos de siempre y Campanas en la noche, entre otras ficciones, presentó también su proyecto: “Conocernos para expresarnos y querernos para expandirnos. Combinamos arte con ciencia, conciencia y reflexión”.

La web que promociona el curso que darán Dignity (Calu Rivero) y Cris Schwander

“Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity”, escribió Rivero en diciembre de 2019, al anunciar sobre su nueva identidad. Lo hizo con un mensaje junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram con el pelo súper corto. El nuevo look se lo hizo la estilista Jehnna Foster.

“Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: