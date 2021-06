La palabra de Jimena Barón al conocer al candidato que le presentó Barby Franco: “Es un amor”

Jimena Barón opinó sobre el candidato que le presentó Barby Franco

Desde que terminó su relación con el Tucu López, Jimena Barón se encuentra disfrutando de su soltería, pero también manifestó en reiteradas ocasiones que le gustaría volver a apostar al amor. Es por esto que mucha gente de su entorno insiste con encontrarle una pareja. Sin ir más lejos, en el último programa de La Academia de Showmatch fue Barby Franco, una de las participantes del certamen que conduce Marcelo Tinelli, quien le presentó al “candidato ideal” para ella.

En la previa a su performance, la modelo estuvo acompañada por su novio, Fernando Burlando, que vino al estudio con un amigo llamado Juan. El hombre de 50 años aprovechó la ocasión para declararle todo su amor a La Cobra, que se mostró sorprendida. En pleno programa, el conductor se ofreció a leer la carta de amor que le había escrito y hasta le dio la oportunidad de darle en vivo un ramo de flores. Impactada por la situación, la jurado le agradeció el gesto, pero no pudo decir mucho más. Al finalizar el envío, la cantante opinó sobre la sorpresa que había recibido.

“Barby me trajo un candidato, están en la búsqueda. Es un amor, me trajo unas flores divinas. No sé si es mi target, no lo contaría acá en público. Vamos a ver, todavía no hablamos. La carta me encantó, escribe muy bien”, dijo en diálogo con Teleshow. A su lado estaba su colega, Hernán Piquín, que también opinó al respecto. “Divino, me encanta que le escriban cartas así a una mujer, me parece muy romántico, ya casi no escriben así”.

En esa línea, la también actriz fue consultada por la posible reacción de Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo. “Vamos a ver, no creo que le guste a él no le gusta nadie”. Y añadió: “Por ahora no espero nada, es más la preocupación de la gente que la mía. La estoy pasando bien conmigo, siempre si tiene que llegar, llega”, aunque no quiso afirmar si el hombre en cuestión tiene esperanzas con ella.

Barby Franco habló sobre el candidato que le propuso a Jimena Barón

Por su parte, Barby también dio su palabra a este medio y confirmó que se lo presentó porque lo cree el indicado para ella. “Le traje al candidato. Claro, ella anda con muchos pende...que uno la deja, que el otro que no sé qué...Siempre sufre por amor y dije ´loco, necesita un pibe de 50´. Es éste de verdad, yo digo ´ojo de loca, no se equivoca´. Para mí, es éste, pero bueno, ella se tiene que dar cuenta, tiene que abrir el corazón”, expresó. Y al ser consultada por la opinión del hijo de Jimena, señaló: “Capaz que Momo se confunde con un abuelo, le tiene que decir ´Mirá Momo, vino uno de 50´, pero yo creo que un hombre grande le va a venir bien. Juan es el indicado”.

Fernando Burlando le recomendó a Jimena Barón que se fije en el candidato que le presentó Barby Franco

Quien también se sumó a la búsqueda de un candidato para la jurado fue Burlando. “A mí me parece que es uno de los románticos de antes, ya no queda gente así. Si bien Jimena puede tener una cola bastante larga, tendría que poner lupa, observar bien. Me parece que además es un pibe bueno, honesto. Es un candidatazo, aparte ¿viste la carta que le escribió? Es un romántico, un poeta”, señaló ¿Será este el comienzo de un nuevo romance para La Cobra?

