Mar Tarrés habló con crudeza de sus problemas de salud: “El año pasado estuve al borde de la muerte”

Otra noche de alto impacto para Mar Tarrés en la pista de ShowMatch. Luego de haber sufrido un bajón de presión que le impidió bailar el jueves pasado, la humorista cordobesa realizó su postergada exhibición de shuffle y no tuvo las mejores devoluciones del jurado. Todo había empezado bien arriba, con las travesuras de sus perros Morcilla y Molleja y un divertido intercambio con el conductor Marcelo Tinelli, pero el clima por completo a la hora de bailar.

Su performance fue muy criticada por Carolina Pampita Ardohain, que encabezó la ronda de devoluciones. “Este fue el shuffle más flojito, se usó mucho el ‘ayudarla a Mar’. Incluso tuvo tiempos de coreo libre, la veía haciendo sanata”, opinó la modelo. Estas palabras no le gustaron a la coach Judith Kovalovsky, que realizó un encendido descargo tanto de la elección de su coreografía y como de la actuación de la participante.

“Ella no lo dice para no victimizarse, pero tuvo una trombosis que la dejó seis meses en silla de ruedas y tiene un sobrepeso que tengo que respetar: no puedo hacerla bailar al cien por cien porque sería irresponsable”, señaló la coach sin levantar la voz, pero con un discurso muy firme, respondiendo una a una a las críticas que había disparado Pampita.

“Dijeron que bailamos últimos porque queríamos ensayar más, pero ella se hizo un doppler porque tenía mal la pierna. Queremos demostrar que se puede bailar por más que tengas todas las dificultades. Yo no le puedo marcar a Mar una coreo que es para Flor Vigna, sería irresponsable de mi parte: necesito dejarle un momento para que ella respire”, apuntó la coach, mientras la participante se esforzaba por contener las lágrimas.

“Me gusta que todos los que tienen dificultades demuestren que pueden bailar a pesar de ello. Mar no es el estándar de todas las bailarinas. No nos importa si nos va mal como puntaje, yo lo considero como profesional”, continuó Judith, que defendió la técnica y se mostró esperanzada para el futuro: “Ella no puede respirar, porque se queda sin aire, y yo le digo que tratemos de transformar eso en parte del acting. Vamos por la tercera coreo y es un proceso”, señaló.

Al terminar su actuación, la influencer habló en exclusiva con Teleshow todavía con las emociones a flor de piel. “Lo que dijo la coach me emocionó muchísimo… sé lo que viví el año pasado, estuve al borde de la muerte, estuve en terapia intensiva por una trombo embolia pulmonar que me tomó todos los pulmones, estuve en silla de ruedas, no podía caminar”, relató la cordobesa, que agregó que todavía siente las dificultades. “Estuve todo el año pasado rehabilitando mi pierna izquierda y de hecho no está al cien por cien; de hecho bailo vendada”, argumentó.

En el mismo sentido en el que había hablado Judith, Mar fue más allá al explicar los motivos de su llanto: “Con mi condición, siento que doy todo, sé que no alcanza, porque si lo comparás con otro, no va a alcanzar nunca. No saben lo que le pongo a los ensayos, a veces estoy nerviosa y se me nota; y los nervios a veces te juegan en contra”, reconoció y no quiso entrar en polémicas con el jurado: “Ayer en el último ensayo, yo me veía en el espejo y lo veía re bien, pero acá pasan cosas, donde la energía te chupa, y se ve que no salió como yo lo veía”, lamentó.

