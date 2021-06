Mariana Genesio Peña tendrá un hijo con una amiga y Pampita será la madrina: “Es una decisión del corazón”

Mariana Genesio Peña (Franco Fafasuli)

Mariana Genesio Peña participó en la última gala de ShowMatch y sorprendió a todos al contar que decidió tener un hijo con una amiga. La actriz todavía no quería contar la noticia, pero debió hacerlo cuando Carolina Pampita Ardohain , jurado del certamen de La Academia, le dijo que estaba muy contenta de haber sido elegida como la madrina de su bebé.

Tras su performance, la participante habló con Teleshow sobre la decisión de tener un hijo con su amiga, Érika Halvorsen: “Pampita me cagó un poquito, en realidad es algo que no lo puedo contar todavía. Tenemos una gran amiga en común y eso habla de la cercanía que tengo con Pampita. Ya más adelante les voy a contar un poco más”.

Luego, Genesio Peña agregó: “Por el momento es una conversación. Es un plan que surgió en comidas, reuniones con amigos. Cada día que va pasando, va tomando más forma”. Y aclaró que todavía no sabe qué método utilizarán para concretar este deseo de formar una familia: “Es una decisión del corazón, después se verá, dadas las posibilidades de cada una, de qué manera lo hacemos... La voy a matar a Pampita, no se lo conté ni siquiera a mis seres queridos porque es algo muy íntimo. Es algo que todavía está muy verde”.

Mariana Genesio Peña habla con Teleshow de su proyecto de ser madre

Cabe recordar que en la gala del miércoles, Pampita le pidió disculpas a Mariana por un episodio que había ocurrido la semana pasada: “Estuvimos hablando por mi furcio y mi equivocación, y ella rápidamente descomprimió, me tranquilizó y fue un amor de persona. Eso hablar de tu humildad, tu seguridad en la vida y de la empatía. Me lleve lo mejor de ese día porque estaba angustiada y el la del otro fue muy cariñosa. Gracias”.

La participante le respondió: “Yo te agradezco a vos que enseguida me mandaste un audio pidiéndome disculpas. La verdad es que a mí no me ofende, entiendo que fue una equivocación, puede suceder. Me ofende más que me confundan de nombre que de género, porque yo estoy muy en paz con mi origen biológico, así que no me molesta. Mucha gente me dijo: ‘¿Cómo permitís que te confundan y digan ‘Mariano’ en vez de ‘Mariana?’. La verdad es que estoy relajada y Mariana es mi nombre hace más de la mitad de mi vida. A Caro la amo, es divina”.

Mariana Genesio Peña anunció que será mamá en ShowMatch (Video: El Trece)

Entonces, la jurado de La Academia aseguró: “Además, soy la madrina de sus próximos hijos…”. Mariana quedó sorprendida y le dije: “¡No, yo iba a dar esa noticia, Caro!”. Rápidamente, Ardohain le pidió disculpas y señaló que era “una madrina catrasca” entre risas. Fue en ese momento que Genesio Peña habló por primera vez de la decisión de tener un bebé: “Lo que pasa es que con ella tenemos una gran amiga en común, Érika Halvorsen, con la que decidimos tener un hijo en un tiempito. Y ella me dijo ‘bueno decile a Caro que sea la madrina’”.

“Me muero de amor. Sabés que te admito, te quiero y que tu vida es un carrerón. Me encanta que estés en la pista, verte crecer, ver cómo te animaste a tantas cosas y tantos logros, y los que vendrán en futuro también, como el día mañana disfrutar de una maternidad. Así que, que se dé todo lo que sueñes siempre”, finalizó Pampita.

Mariana Genesio Peña y su equipo en La Academia (Franco Fafasuli)

