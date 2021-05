El repudiable chiste antisemita de Mar Tarrés en ShowMatch: “La gente está muy susceptible”

Polémico comentario de Mar Tarrés en La Academia: "Quiero un judío con plata"

Mar Tarrés debutó en la primera gala de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch, y su paso por la pista más famosa del país generó polémica. No por su performance sino por un comentario que realizó sobre la comunidad judía y que no pasó desapercibido. De hecho, recibió fuertes críticas y el repudio de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), según informaron este miércoles en Los Ángeles de la Mañana.

Todo comenzó durante la devolución de Jimena Barón, quien le habló de su ex novio, luego de que la actriz cordobesa contara que la “había dejado”. “Si tu novio no te quiso antes de ShowMatch, ahora nunca más con él”, le sugirió la actriz y cantante que también hizo su debut en el jurado de segmento. De inmediato, la humorista aprovechó la ocasión para hacerle un pedido a Marcelo Tinelli: “Me tenés que buscar un amigo tuyo”.

“¿Quién tenemos soltero?”, indagó el conductor buscando complicidad entre los presentes. Pero no hizo falta que él diera nombres sino que Tarrés habló directamente de Adrián Suar, el gerente de programación de El Trece, que el día anterior -en el debut de ShowMatch- había contado que estaba solo.

Entonces, la artista explicó que su particular interés por el creador de Polka es porque su coach, Judith Kovalovsky, está en pareja desde hace 10 años con Paul Kirzner, el hermano de Adrián Suar. Y durante los ensayos habían acordado, a modo de broma, que le daría el teléfono de la participante a su cuñado.

“Yo le dije ‘quiero un judío con plata”, agregó Mar Tarrés. “Está bien, ella no anda con vueltas”, respondió Tinelli mirando a la coach. Y la actriz agregó: “El judío ahora. Tiene plata ahora. ¿Entendés?”. De inmediato, su nombre se convirtió en TT y recibió críticas de distintos usuarios en las redes sociales, entre los que también se destacaron los de Ángel de Brito, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Barbie Franco.

Algunas de las críticas que recibió Mar Tarrés por su comentario

Luego de notar las repercusiones que tuvieron sus palabras, Mar Tarrés grabó un descargo este miércoles por la mañana a través de su cuenta de Instagram. “Voy a hablar porque la gente se escandaliza por todo”, fue lo primero que dijo a su millón de seguidores. Y contó que anoche le preguntó a amigos suyos que pertenecen a la comunidad judía “si era discriminatorio porque para mí era algo bien, como un halago”.

“Ya decís la palabra ‘judío’ y ‘estás discriminando’”, imitó a quienes la criticaron. Y desafió: “Chicos, busquen en el diccionario. Judío es el gentilicio de gente que nació o es descendiente de la comunidad judía, hebrea y todos esos lugares. Es como decir ‘los turcos’, ‘los árabes’, ‘católicos’, si lo querés comparar con la religión’. Como ustedes quieran”.

El descargo de Mar Tarrés sobre su polémico comentario (Video: Instagram)

“Ahora, jamás mi intención fue discriminar. Perdón si algún judío se sintió discriminado”, continuó y contó que su comentario tiene que ver con una broma interna con su coach. “Siempre hablando con ella nos reímos porque ella sale con un judío y me dice ‘te tenés que buscar un judío con plata’”, aseguró Mar y explicó que la frase de Judith Kovalovsky hace referencia a que el ex novio de la cordobesa la estafó y se quedó con su dinero. “Quizás no se pudo desarrollar más el tema -lamentó sobre la emisión del martes por la noche- De ahí empezamos a joder: ‘Nunca más un seco porque me va a volver a estafar’”.

Luego consideró que “la gente se toma todo con más susceptibilidad”. “Yo creo que no fue un insulto. Si alguien se sintió ofendido, de verdad pido mil disculpas y no lo voy a volver a decir”, agregó y reprodujo algunos de las críticas que recibió: “Vos sos gorda y cuando te lo dicen te enojás”. Al respecto, indicó: “Gorda no es un insulto, el problema es que la sociedad piensa que es un insulto. Si flaca no es insulto, ¿por qué gorda tiene que serlo? Es una connotación física”, concluyó Mar Tarrés en su descargo.

