Rodrigo Jara, el bailarín de Mariana Genesio Peña, habló de su trabajo en el servicio de inteligencia de la Policía: “Tenía que infiltrarme en las manifestaciones”

Rodrigo Jara, partenaire de Mariana Genesio Peña

Rodrigo Jara, de 35 años, nunca se imaginó que iba a participar de La Academia, como partenaire de Mariana Genesio Peña. Antes de llegar a la pantalla chica fue policía, trabajó de albañil con su padre y hasta descargó camiones. Y en este 2021, pudo concretar su sueño de ser uno de los bailarines del popular programa conducido por Marcelo Tinelli.

“Fui albañil y policía. Lo cuento como algo normal porque fue parte de mi vida. Empecé de grande a bailar, a los veinte, como un hobby. Era policía y trabajaba en el servicio de inteligencia”, explicó el participante en una entrevista con el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

“¿Se puede contar?”, le preguntó el conductor Ángel de Brito. “Sí, yo trabajaba en el servicio de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento la división se llamaba ‘Prevención del delito’ porque la palabra ‘inteligencia’ no estaba bien vista y le cambiaron el nombre. Trabajaba de civil, tenía barba, arito, pelo largo, te dejaban tener tatuajes. Cuanto menos parecieras policía, mejor”.

“¿Eras como un infiltrado?”, le consultó el periodista. “Claro, cuando entré a trabajar en la Policía, había explotado el tema de los piquetes, en 2006. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar, si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La Plata, donde está la Superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”.

Rodrigo Jara recordó la época en la que trabajaba como policía (Video: LAM, El Trece)

Además, Rodrigo explicó que su vida nunca corrió peligro ni participó en un enfrentamiento armado. “Estaba armado, tenía todo el tiempo el arma reglamentaria pero nunca tuve que usarla. El trabajo estaba bárbaro. Muy bueno de verdad”, señaló. También trabajó en el caso de una bailarina de Showmatch a la que le habían quemado la cara con ácido. “Participé en la búsqueda del ex novio, que de hecho lo habíamos encontrado después de muchas investigaciones... pero por cuestiones burocráticas de una orden de detención, quedó libre”.

Con el paso del tiempo, prefirió no seguir trabajando como policía: “El trabajo era muy interesante. Lo que hace que me fuera de la fuerza es todo lo que rodea eso. No coincidía con mi forma de pensar. Ahí cuando ya empezás a no pertenecer a un lugar, no sos feliz donde estás, es mejor irte”. En esa época ya estaba tomando clases de baile: “En ese momento era un entretenimiento, nunca me imaginé estar en el Bailando”.

Marcelo Tinelli con Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara (Franco Fafasuli)

En una entrevista con Teleshow, Jara habló de su participación en La Academia: “Simplemente es el mejor trabajo que he tenido, está bueno lo de la exposición, pero mi vida sigue siendo la misma, sigo teniendo el mismo trato con mi familia y amigos. Trato de mantener esa parte de mi vida igual, más allá de todo”. Y explicó que tiene muchas esperanzas de llegar a la final del certamen con Mariana: “Espero seguir acá hasta fin de año, ojalá ganemos, creo que tenemos las posibilidades. Y si me vuelven a convocar, me encantaría estar otro año más porque disfruto mucho de la pista y del equipo de trabajo. Las jefas de coach fueron las que me dieron la oportunidad de estar acá entre un montón de bailarines y de gente talentosa. No hay forma de agradecer eso. A veces paso por una obra en construcción y digo ‘sí, es esto, porque ahí no quiero volver más’...”.





