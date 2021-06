Candela Vetrano se emocionó al ver el llanto de su amigo Gastón Dalmau por su eliminación de Masterchef Celebrity 2: “Él es re sensible”

Candela Vetrano se emocionó al ver el llanto de Gastón Dalmau por su eliminación de Masterchef Celebrity 2 (Video: "Cortá por Lozano" - Telefe)

Candela Vetrano fue eliminada en instancias de semifinales de Masterchef Celebrity 2, en medio de una profunda emoción de todos los presentes en el estudio, en especial de Damián Betular, quien se mostró profundamente conmovido. “Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que hayamos y estemos en un gran recuerdo en vos, de este paso por acá, porque fue fabuloso”, le expresó el pastelero.

Sin embargo, el jurado no fue el único que se mostró angustiado por su partida del reality gastronómico. Gastón Dalmau, también participante y muy amigo de la joven actriz, estaba muy afligido por la eliminación. “Cande, te amo, sabés todo lo que te quiero. Verte ir me da mucha tristeza. Es la competencia, son las reglas del juego y alguien se tenía que ir hoy”, le dijo el actor, muy movilizado.

Cande Vetrano fue eliminada de Masterchef Celebrity 2 (Video: Telefe)

Luego de ver el llanto de su amigo, Cande fue invitada este lunes a Cortá por Lozano, donde contó las sensaciones que le provocó verlo tan conmocionado. “Sigo emocionada. Me re emociona ver eso. Gastón es re sensible. Igual, en ese momento, estábamos todos muy sensibles”, comenzó diciendo, luego de que Vero Lozano bromeara diciendo que el joven “estaba a punto de morirse”. Acto seguido, Belu Lucius le preguntó: “¿En un momento no te imaginaste en la final con Gastón?”. Y ella respondió: “Yo me imaginaba en la final, pero iba a ser una final re Casi Ángeles... Él es lo más. Tener a un amigo ahí adentro, poder compartir todo lo que nos pasa y ser cómplices, es lo más. Me gustaría que llegue a la final”.

Cabe recordar que Cande y Gastón se conocieron en 2007, cuando comenzaron a grabar la exitosa tira producida por Cris Morena, que tuvo cuatro temporadas y cosechó miles de fanáticos no sólo en Argentina sino también en varios países del mundo. Pero una vez finalizado el programa, y tras dos años más de gira con Teen Angels, la banda surgida en ese programa, Dalmau decidió radicarse en Estados Unidos, donde se dedicó a los efectos especiales. Este 2021 regresó al país y se produjo el reencuentro con varias figuras que formaron parte del suceso juvenil, algunas de ellas que incluso fueron invitadas al reality culinario para cocinar junto a ellos.

En una de esa emisiones, estuvo presente Lali Espósito, quien aprovechó para recordar divertidas anécdotas con sus ex compañeros de ficción mientras jugaron a “Quién es más...” con Fede Bal. Los tres ex protagonistas de Casi Ángeles coincidieron en que la persona el trío que mejores tragos hace es la intérprete de Fascinada, a lo que la cantante bromeó: “Qué fama me están haciendo, me hacen quedar mal”. También estuvieron de acuerdo en que el más tímido del grupo y sobre todo con el público era Dalmau. “Cande es un ser simpático y yo, pero a vos te daba más pudor, se te abalanzaban a nosotras no”, dijo Espósito. Y el actor recordó que a veces las chicas lo mordían y que recibió regalos “extraños”.

