“¿Tenés una milanesa?”, Lali Espósito y Cande Vetrano recordaron una divertida anécdota

Candela Vetrano y Lali Espósito

Se conocieron hace 18 años cuando eran apenas unas nenas y protagonizaron Rincón de Luz, luego fueron parte del éxito de Casi Ángeles y aunque con los años sus carreras se separaron, su amistad se mantuvo siempre intacta: Lali Espósito y Candela Vetrano.

Ambas actrices se reencontraron esta semana en Masterchef Celebrity donde Cande es participante y Lali estuvo como invitada. Con Gastón Dalmau, también compañero de ellas en Casi Ángeles, jugaron a “Quién es más...” con Fede Bal y confesaron viejas anécdotas.

Los tres ex protagonistas de la ficción de Cris Morena coincidieron en que la persona el trío que mejores tragos hace es Lali, a lo que la cantante bromeó: “Qué fama me están haciendo, me hacen quedar mal”. También estuvieron de acuerdo en que el más tímido del grupo y sobre todo con el público era Dalmau. “Cande es un ser simpático y yo, pero a vos te daba mas pudor, se te abalanzaban a nosotras no”, dijo Espósito y el actor recordó que a veces las chicas lo mordían y que recibió regalos “extraños”.

Fede Bal siguió su cuestionario: “¿A quién llaman si necesitan a un amigo a las cuatro de la mañana?” y la respuesta fue que a Lali y a Gastón ya que ellos son más noctámbulos. En ese momento Vetrano recordó una época en la que trabajaba mucho y su amiga la ayudaba. “La elegí a ella porque cuando actuaba en Supertorpe he vuelto a mi casa tarde y no tenía comida y golpeaba la puerta y le decía ‘¿tenés una milanesa o algo?’”.

En aquel momento, año 2011, ellas vivían en el mismo edificio y Espósito era una de las figuras de la novela Cuando me sonreís, con Julieta Díaz, Facundo Arana, Mercedes Funes y Benjamín Rojas.

Los amigos luego tuvieron que votar “al mas puteador” de los tres y aunque todos consideraban que cualquiera podría ocupar ese lugar, la cantante sobresalió: “Yo hablo mal, seria un piiii si hablan conmigo. Mi abuela, que se llama Elsa, cuando me ve en una entrevista después me llama y me dice “qué mal que hablás, qué mal que hablás”.

Lali había ido como invitada al ciclo que conduce Santiago del Moro. “Miren quien nos visita este lunes. Gracias amiga por muchas más charlas en las cocinas frente al horno. Cuidando que no se queme nada”, escribió Dalmau junto con una foto de ellos sentados al lado de la cocina y otra de ellos en la tira de Cris Morena, también sentados en el piso charlando.

Lali Espósito y Gaston Dalmau en Masterchef Celebrity

No es la primera vez que los ex Casi Ángeles se juntan en el ciclo de telefe que tiene como jurado a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Cande Vetrano, Tefy en la ficción, invitó a quien era una de sus mejores amiga en la tira, Mery del Cerro que interpretaba a Melody y Gastón Dalmau, Rama, a quien fue su novia en la novela que se emitió entre el 2007 y el 2010, Rochi Igarzabal, que hacía de Valeria.

“Es una reunión cumbre, un momento épico”, dijo Fede Bal en una nota que le hizo a los cuatro actores en la previa de las grabaciones del programa conducido por Santiago del Moro y agregó: “Cuando ustedes se juntan pasa algo muy lindo”.

“Tanta vida compartida y te sumaste a ayudarme a cocinar. Gracias mi amiga Rochi por coparte”, escribió Dalmau en su Instagram y ella en el suyo agregó: “Creo que las palabras no alcanzan... Solo puedo decir que todo el amor está intacto, la amistad es infinita y se resume en una mirada”.

“Gracias a todos por el aguante. Es muy tremendo el amor que explota en mensajes, recuerdos, cuando nos reencontramos. Y esos vínculos que empezaron en la adolescencia y siguen estando presentes hoy... como siempre”, siguió la ex Dulce Amor con una foto del cuarteto.

