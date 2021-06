La palabra del actor que acusa a Diego Boneta de agredirlo en una escena de la serie de Luis Miguel: “En el guión no había golpes”

La escena de violencia entre los personajes de Luis Miguel y su tío Tito en la serie (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

El actor español Martín Bello -que interpretó a Tito, el tío de Luis Miguel en la serie- acusó a Diego Boneta -protagonista de la ficción al ponerse en la piel del cantante- de haberlo lastimado durante una escena de violencia en la segunda temporada. Según detalló este lunes en Los ángeles de la mañana, en el guión no estaba establecido que debía haber golpes sino que fue un showrunner (autor/productor) quien decidió incorporarlo minutos antes de que se filmara dicha escena.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada -el padre de Luis Miguel en la ficción- en la primer temporada”, aseguró Bello en una videollamada que realizó desde Madrid, en donde todavía está realizando tratamiento por las consecuencias físicas que le quedaron de aquellos golpes.

Martín Bello y Diego Boneta, en el set de filmación de "Luis Miguel, la serie"

Luego, detalló que al momento de filmar dicha escena, le habían colocado una protección en su espalda pero que, tras los golpes que recibió de Boneta, se le fueron “cayendo”. Y relató la escena, que contó con al menos 10 tomas para poder realizarse: “Yo noto que va fuerte, pero lo aguanto -comenzó-, pero empezamos a hacer tomas y en la primera me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije: ‘me buscan la cadena y los anillos porque sino, no sigo’. Vi que la cosa se ponía fea”, advirtió y se quejó de que en las imágenes que finalmente salieron al aire no se llega a escuchar lo que él dice -sobre lo que le sucedió a Marcela, la madre del cantante- porque Boneta “gritaba de más”.

Martín Bello acusó a Diego Boneta de golpearlo "de más" durante una escena de la serie de Luis Miguel (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

“¿Qué golpes recibiste de más?”, preguntó Ángel de Brito a Bello, que respondió: “Todos...”. Y agregó que “los bofetones en la cara fueron idea del showrunner”. “No puede hacer eso”, cuestionó y detalló que después de dicha escena le quedaron moretones en su pecho -”porque (Boneta) no me agarró de la chaqueta sino de la piel”- y que aún tiene secuelas de los otros golpes.

Por su parte, indicó que en determinado momento su colega lo empujó contra una pared y le lastimó la cabeza, lo que le provocó una lesión en el cuello. “Es la más grave. Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”, indicó y aseguró que las consecuencias de dicha escena fueron más serias “de lo que esperaba”.

“Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando”, continuó el actor que se encuentra en España desde que terminó de grabar la serie. También remarcó que tiene copia de todos los análisis médicos que se hizo para poder demostrar su versión de los hechos en medio de un litigio judicial con la producción de la ficción.

Cuando terminaron de grabar dicha escena, Bello sostuvo que Boneta -que también es productor de la serie- le preguntó: “¿Quedó más violenta esta que la que hiciste con Jaenada?”. Y que más tarde, cuando supo que su colega había sufrido lesiones lo llamó para disculparse y lo invitó a comer, pero jamás se encontraron y nunca más se volvió a comunicar.

Martín Bello mostró las secuelas que le quedaron de la violeta escena que filmó con Diego Boneta en la serie de Luis Miguel (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Por otro lado, Martín Bello aseguró que la producción de la serie le había dicho que sería parte de la tercera temporada pero que, luego de aquella escena de violencia, no volvieron a convocarlo ni a ponerse en contacto con él.

Y agregó que cuando él inició el proceso legal de mostrar los informes médicos la producción intentó “hacerse cargo de la situación” ofreciéndole “dinero en la mano”. “También quería que firmara un contrato en el que decía que no podía reclamara nada”.

SEGUIR LEYENDO: