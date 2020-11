Los guardaespaldas de Madonna, el vestido de 15 repetido y una actriz reemplazada sin sospechas: 10 curiosidades y anécdotas de Casi Ángeles

Los "Teen Angeles", la banda surgida de la serie juvenil "Casi Ángeles"

“¿Fin?”. Con esa palabra terminaba lo que fue la cuarta y última temporada de Casi Ángeles en la pantalla de Telefe. Después de arrasar con el rating y llenar estadios y teatros en varios países, el programa que marcó a una generación de adolescentes decía adiós para siempre. Aunque el signo de interrogación hacía ilusionar a los fans con una nueva temporada, eso nunca sucedió. Es que, en setiembre de ese año, la muerte de Romina Yan, hija de la exitosa productora, por lógica canceló toda posibilidad de una continuación de la historia. Devastada, Cris Morena desaparecería por un tiempo de los medios y descansaría también de lo que habían sido 15 años de producir éxitos. Desde aquel Chiquititas en 1995 hasta ese trágico 2010, no había tenido un solo año de respiro: Verano del 98, Rebelde Way, Floricienta, por solo nombrar algunas, fueron las series que se emitieron en distintos canales, pero en continuado a lo largo de los años.

Entonces, la tragedia golpeó la vida personal de la emblemática productora. Sin embargo, como bien se escuchó de su propia voz en off en el último capítulo de Casi Ángeles, “todo final anuncia siempre un nuevo comienzo”. Y así fue como en 2013 regresó de la mano de Aliados, una miniserie que se emitía semanalmente, también por la pantalla de Telefe, y que ella catalogó como su “renacer de las cenizas”.

Aun así, la telenovela juvenil que quedaría en el recuerdo de los fans de sus producciones sería la protagonizada por Lali Espósito, Peter Lanzani, María Eugenia Suárez, Gastón Dalmau y Nicolás Riera, y que durante los primeros años serían encabezados por Emilia Attias (hasta la tercera temporada) y Nicolás Vázquez (quien abandonaría el proyecto en el segundo año). Un éxito siempre es un conjunto de buenas decisiones y este las tuvo: la historia, el elenco, la producción, entre otros factores, fueron los que lograrían la magia.

Por eso no sorprende que en abril de este año, en plena cuarentena y por la celebración de los 30 años del canal, Telefe decidiera volver a emitir el primer capítulo, generando picos de rating y revolución en las redes de sus fans, tanto de los que la habían visto en su momento como de los más chicos, que la conocieron a través de YouTube. Aprovechando la ocasión, ese día Lali Espósito convenció a Peter Lanzani de hacer un vivo juntos en Instagram, que logró un récord de audiencia en esa red social: unas 170 mil personas.

Pero como todo éxito, tuvo sus anécdotas y curiosidades que no muchos conocen.

1. Una de ellas, fue la escena que más veces tuvieron que repetir en las grabaciones. Los protagonistas de esa escena eran justamente Lali y Peter, quienes no podían evitar reírse. La escena correspondía a la primera temporada y era Peter quien no lograba decir de corrido la frase: “Que mi viejo deje de existir”.

Casi ángeles, el aniversario





2. Otra de las curiosidades del programa la reveló Nicolás Vázquez a principios de este año durante un vivo con Emilia Attias. El actor dijo que si bien fue Cris Morena quien tuvo la idea para que ella sea la protagonista femenina, fue la misma productora quien terminó pidiéndole su opinión: “Cris me preguntó a mí y le dije que vos eras la mejor, pero a Cris le pareció lo mismo”, le contó a Emilia.

"Cielo" y "Nico", la pareja protagónica que interpretaban Emilia Attias y Nicolás Vázquez.

3. La que reveló otro dato inesperado de su paso por la telenovela fue Gimena Accardi, que interpretaba a Malvina Bedoya Agüero. En la primera temporada, su personaje tenía que hacer reposo toda vendada, de pies a cabeza, pero para decepción de los fans, la actriz terminó confesando que no fue ella quien grabó esas escenas. “Era una chica toda vendada que me reemplazó porque yo estaba filmando una película. Cuando quedé en el casting de la novela, le comenté a Cris que necesitaba viajar. Ella me dijo que no había problema”, comentó en sus historias de Instagram.

Casi Ángeles, el aniversario





4. Otro detalle curioso de la serie se da en la tercera temporada. Cuando Rama (Gastón Dalmau) queda ciego, la perrita golden retriever que le sirve de guía es Mina, que era también su mascota en la vida real.

"Rama", el personaje de Gastón Dalmau, con su perra "Mina".

5. El personaje de Julia Calvo fue otro de los que llegó al corazón de los seguidores. Si bien al principio figuraba como la villana, después se terminó redimiendo. Una de las características de Justina era la enfática pronunciación de la r. Ella misma fue quien contó cómo nació esa especie de muletilla. “Tenía que decir todo el tiempo ´perdón’. ‘Me voy a trabar, va a haber un problema acá', dije. Y entonces apareció el ´perrrrrrdon´ y ahí quedó. Entonces usaba la r a morir”.

Casi ángeles, el aniversario





6. En el caso de Nicolás Riera, el actor que interpretaba a Tacho, una de las anécdotas que más se comenta de su paso por la tira terminó en un accidente. Durante una función en el Gran Rex, Peter Lanzani pateó su cara -sin intención de lastimarlo- y tuvo que ser operado del tabique. Debido a esto, varias escenas debió grabarlas con un yeso en la nariz.

7. Un hecho que pudo haber cambiado el rumbo de la historia fue el momento en el que Peter Lanzani quiso abandonar el éxito. Durante la segunda temporada, el joven actor estaba decidido a dejar su personaje. Fue Nicolás Vázquez quien le habló y lo convenció de seguir adelante. “No me bancaba mucho el ritmo y el delirio al que de repente estábamos como expuestos. Recuerdo que fue Nico el que me dijo que no me vaya, que me quede. Un gran motivador Nico”, había revelado quien fuera Thiago en la ficción.

Peter Lanzani interpretaba a "Thiago" en Casi Ángeles

8. Los reciclajes de elementos de otras series de Cris Morena también fueron una particularidad. Por ejemplo, la cama de Cielo (Emilia Attias) es la misma que utilizaba Soledad en Rincón de Luz. El barrio donde se desarrolla parte de la trama de Alma Pirata es el mismo donde se da Casi Ángeles. Y algo más curioso aún: el vestido que usó Mar (Lali Espósito) en el cumpleaños de 15 de la ficción es el mismo que usó en sus 15 reales.

Lali Espósito usó el mismo vestido en sus 15 "de ficción" y en sus 15 reales.

9. Otro detalle que refleja la vorágine en la que estaban inmersos los protagonistas era el fanatismo que se vivía en Israel: era tal la popularidad de la serie en ese país que la productora había contratado a los mismos guardaespaldas de Madonna para proteger a sus figuras.

10. Algo que muchos se preguntaban era por qué en el final de la última temporada apareció un signo de pregunta en el “Fin”. Leo Calderone, el autor, lo deslizó en un momento. “Es un guiño… una historia que no termina en ese final, que se supone que seguirá, ya que hemos visto a ellos en otras líneas temporales. Además, la posibilidad de continuidad de la banda, ya que ellos se van a seguir haciendo su música”, declaró.

