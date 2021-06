Con una foto de Juana después de dar a luz, Nicolás Repetto le dio la bienvenida a su nieto Belisario

Nicolás Repetto y Juana

“Ahora sí, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente”, posteó Juana Repetto el domingo para saludar a su marido, Sebastián Gaviotto, por el Día del Padre y además anunciar la llegada de su hijo Belisario.

El lunes, Nicolás Repetto saludó a su hija y le dio la bienvenida a su nieto a través de las redes sociales. “Bienvenido Belisario”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram junto con una foto de Juana en la bañadera donde parió al bebé, con él en su pecho. En la imagen se la puede ver cansada pero super feliz y sonriente mientas el pequeño duerme encima de ella.

El posteo de Nico consiguió miles de “Me gusta” y comentarios de famosos que celebraron el nacimiento. “Bienvenido felicidades”, escribió Mariana Fabbiani. La actriz Eleonora Wexler se sumó con un “Felicidades Nico” a la vez que Viviana Canosa y Natalia Lobo pusieron emojis de corazones.

El posteo de Nicolás Repetto

La ex panelista de Intrusos y de El diario de Mariana, ya era mamá de Toribio que durante el fin de semana, mientras nacía su hermanito, estuvo al cuidado de su abuela, Reyna Reech que durante todo el domingo compartió en sus redes varios videos y fotos del pequeño de casi cinco años jugando en el jardín, dibujando y corriendo.

Además, compartió una foto en la que se la ve abrazándolo, bajo el título “amor del puro y del bueno”. Sus posteos de inmediato alertaron a sus seguidores que no tardaron en darse cuenta que si ella estaba al cuidado del nene, sería porque Juana estaba por dar a luz.

“Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente”, escribió Juana en Instagram horas después de dar a luz y agradeció a su obstetra y a la partera por “cada palabra y mimo en el momento exacto”. Párrafo aparte le dedicó a su marido: “Gracias por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido, fue espectacular parir de tu mano. Te amamos, feliz día papá”.

Hace un tiempo, la actriz había contado: “Hace unos días que cuando nos acostamos, después de darnos un beso y abrazo de buenas noches, Toro nos dice: ‘Beli y mamá, son la mejor familia que puedo tener. Los amo’. Palabras textuales. Similares a las mías de cada noche: ‘Agradezco al universo tenerte y que goces de perfecta salud, sos lo mejor que me pasó en la vida. Te amo’”.

Toribio con Reyna Reech

En ese momento, se había mostrado un tanto preocupada ante la incertidumbre del cambio de etapa. “Y ahora, ¿qué onda con eso? ¿Podremos seguir teniendo esos momentos? Seguramente algunos días sí y otros no. Pero solo de pensar que algún día lo necesite y yo no pueda dárselo se me estruja el corazón”, se sinceró Juana.

“Es muy fuerte para mí (seguramente para los dos) cerrar esta etapa de familia monoparental. Que, si bien se viene agrandando -otra cosa que también agradecemos cada noche- nosotros siempre seguimos siendo ‘nosotros dos’. Y ahora, con la llegada de Belisario, finalmente se consolida esta familia que pronto será de cinco”, agregó en el posteo que acompañó con distintas fotos con su hijo mayor, en referencia a Belisario, su marido y el hijo de él.

Para cerrar, había contado que había buscado mucho a su segundo hijo, aunque implicaba un cambio de vida. “Pero sí, es cierto que estoy haciendo una especie de duelo de la familia monoparental que elegí en su momento. Me costó, me cuesta. Ya estoy lista para esta familia con la que también soñé toda la vida. Y, sin duda, se viene una etapa en la que seguramente también todo se vaya poniendo cada vez más lindo, como lo fue en mi vida desde el nacimiento de Toro”.

