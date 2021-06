El romántico posteo de Gianinna Maradona, en medio de rumores de crisis con Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona

Necesitaba desconectarse, dejar de leer en las redes sociales lo que se decía de ella y de su familia. También estaba en la víspera de su cumpleaños, el primero sin su papá, y quería pasarlo con quienes la acompañan desde aquel fatídico 25 de noviembre del año pasado. A principio de mayo, Gianinna Maradona desactivó sus cuentas de Twitter a Instagram.

Lo hizo luego de que aparecieran las primeras fotos de su romance con Daniel Osvaldo, y horas después de que se difundiera el informe de la junta médica que investiga las causas de la muerte de Diego Maradona.

Regresó a Twitter después de su cumpleaños, el 16 de mayo -día en que su novio le dedicó un posteo, aunque ella ya no podía verlo-. “Disfruté de este cielo, del que me conecta a vos. Compartí con las personas que necesitaron acompañarme desde donde yo los dejé, desde donde pudieron. Te amo y te extraño cada vez que elijo respirar. ¡Gracias por hacer de mí quien soy hoy!”, escribió la diseñadora de moda que le dedicó emotivos mensajes a su padre, y compartió algunas fotos de ellos juntos.

Una de las primeras fotos de Gianinna y Daniel Osvaldo: viajaron al sur argentino

VER TAMBIÉN De una amistad que para Jimena Barón fue una traición a los besos en un cumpleaños de Diego: el amor de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La madrugada de este jueves, la ex pareja del Kun Agüero -con quien tiene a Benjamín, de 12 años-, decidió volver a activar su perfil de Instagram y lo hizo con sugerentes posteos. No es casual que haya elegido estos días para volver a expresarse en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores. Ocurre que en las últimas horas surgieron fuertes rumores de crisis con Daniel Osvaldo que él mismo despertó al dejar entrever, incluso, que había habido una infidelidad.

Posteó una foto del músico Angus Young -histórico guitarrista de la banda Ac/Dc-, haciéndose cuernitos con las manos sobre su cabeza. Y la acompañó del tema “Cuernos”, de Joaquín Sabina. Además, escribió “estado actual”.

La historia que subió Daniel Osvaldo a su Instagram

Desde entonces, el músico siguió realizando publicaciones de canciones que escucha, pero no volvió a hacer referencia a las versiones que él mismo alimentó. Gianinna, en tanto, decidió volver a activar su cuenta de Instagram y publicó una romántica foto de su mano con la de un hombre que tiene tatuajes. “Bienvenido a nuestra sociedad. Serás juzgado por la ropa que usas, la música que escuchas, apariencia, forma de actuar, con quien estás. Y, prácticamente, cualquier otro rasgo o imperfección para burlarse por ser quién eres”, escribió.

“Disfruta tu estancia”, agregó en el mensaje. Y, más abajo, sobre la misma imagen, sumó una nueva frase: “Si nadie lo sabe, nadie lo arruina”. Como si fuera poco, y dejando entrever que su relación sigue su curso, Gianinna también compartió una canción de Barrio Viejo, banda de rock que lidera Daniel Osvaldo.

El posteo de Gianinna Maradona

Gianinna compartió una canción de Barrio Viejo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su relación en Semana Santa, cuando el ex futbolista y actual cantante realizó una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y ella lo acompañó junto a su hijo Benjamín. Estaban juntos desde el verano, pero fue en ese viaje que se dejaron fotografiar por primera vez.

Luego, publicaron algunos (pocos) sugerentes posteos en las redes sociales. “Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió la hermana de Dalma en Instagram junto a una foto en la que están, de espaldas a la cámara, Osvaldo y su hijo. Semanas después publicó una imagen de su pareja junto a una amiga: “Gracias por estar en mi vida since ever” (“desde siempre”, en español). Yo a ustedes los amo fuerte”. El ex futbolista replicó el posteo y agregó una romántica declaración de amor con un guiño sobre el nombre de su novia: “Love you (te amo) Dinorah”, y agregó el emoji de un corazón.

Si bien ahora decidieron oficializar su relación, ellos se conocen desde principios de 2015, cuando él volvió a jugar al fútbol argentino. Por aquel entonces, había sido contratado por Boca Juniors y estaba con Jimena Barón, la madre de su hijo menor, Morrison. La familia se instaló en un barrio privado de Tigre y alquilaron una casa en frente de la de Gianinna Maradona, que estaba de novia con Lucho Strassera.

Tiempo después, ambas parejas se separaron y aparecieron fotos de Gianinna y Osvaldo abrazados en un boliche. “Me sentí rara”, dijo por ese entonces Jimena Barón, quien consideraba su amiga a la hermana de Dalma. La relación entre ellas también se rompió y la cantante aseguró -en marzo pasado- que se enteró por los medios -”como todo”- que lo habían blanqueado en Semana Santa.

SEGUIR LEYENDO: