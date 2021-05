Una foto tierna en medio del silencio: el posteo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de Gianinna Maradona

Una de las primeras fotos de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Están juntos desde el verano pero recién quisieron hacer público su noviazgo en Semana Santa. Gianinna Maradona y su hijo Benjamín -fruto de su relación anterior con Sergio El Kun Agüero- fueron parte de la gira que Barrio Viejo -banca de rock de Daniel Osvaldo- realizó por la Patagonia. Allí aparecieron las primeras fotos que confirmaban la relación del ex futbolista con la hija de Diego Maradona. Luego decidieron vivir su amor sin tener que estar escondiéndose y hasta se expresaron a través de las redes sociales.

¿Cuál fue el primer posteo de ella? “Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió la diseñadora de moda en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que están, de espaldas a la cámara, Daniel Osvaldo y su hijo durante sus días en el sur del país. Días después publicó una foto de su novio junto a una de sus grandes amigas en su casa de Tigre: ella se sentó en el jardín y los retrató en la galería.

“Gracias por estar en mi vida since ever” (traducido al español: “desde siempre”). Yo a ustedes los amo fuerte”, indició junto a la postal, y etiquetó a los dos. De inmediato, el ex futbolista replicó el posteo en su cuenta personal de Instagram y agregó una romántica declaración de amor a su novia, a quien también le hizo un guiño sobre su nombre: “Love you (te amo), Dinorah”, y agregó el emoticón de un corazón.

La foto de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona en su casa

Luego llegó una foto de él cocinando en su casa de Bandield en donde se veía de fondo a Gianinna. Siempre se trataron de posteos que hacían referencia a su relación, pero ninguno de manera directa.

Hasta que los primeros días de mayo, después de que se difundiera el informe de la junta médica sobre la muerte de Diego Maradona, Gianinna Maradona decidió cerrar sus cuentas de Instagram y Twitter, aquellas en las que además de realizar posteos sobre su vida privada, se expresaba en contra de quienes ella considera responsables por el desenlace de su padre.

Gianinna Maradona cerró sus perfiles en las redes sociales (@Chusmeteando1)

Desde entonces, la hija de Claudia Villafañe no volvió a expresarse públicamente. Ni sobre la muerte de su padre, y tampoco sobre su vida privada. Quien sí lo hizo en las últimas horas fue Daniel Osvaldo. ¿El motivo? Saludar a su novia el día de su cumpleaños. Gianinna celebró sus 32 años el domingo 16 de mayo, y el ex futbolista le dedicó un posteo.

Sin escribir ninguna frase ni haciendo referencia al día, el cantante se limitó a compartir una tierna foto de Gianinna –cuando tendría dos o tres años- caminando de la mano con su papá, que vestía el equipo de entrenamiento del Napoli (Italia) , club en el que Maradona jugó desde 1984 hasta 1992.

La imagen vale más que mil palabras: no hizo falta que Daniel Osvaldo le deseara un feliz cumpleaños a su pareja. Con esa foto alcanzó y sobró. Por caso, los últimos posteos de Gianinna en su Instagram eran recuerdos de aquella época, fotos con su padre durante su infancia.

La foto de Gianinna con Diego Maradona que compartió Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram el día del cumpleaños de su novia

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocen desde principios del 2015, cuando él volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa de un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, la mamá de Benjamín también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo-Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.

El 9 de abril, una semana después de que aparecieran las primeras fotos de Gianinna y Osvaldo en el sur del país, Jimena Barón vivió una situación incómoda cuando se consultaron sobre la relación entre su ex -y padre de su hijo Morrison- y su ex amiga. “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta”, fue lo primero que dijo la cantante que será jurado en La Academia de ShowMatch.

“No me corresponde. No sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. No corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí y para mi gente íntima”, agregó la actriz y luego volvió a ponerse incómoda a la hora de revelar cómo se enteró de la relación de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona. “Me enteré por la prensa... como casi todo”.

